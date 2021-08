Inschriften von ehemals Gefangenen zieren noch immer die Kellerwände: In Potsdam ist am Sonntag an die Häftlinge des ehemaligen Gefängnisses des sowjetischen Geheimdienstes in der Leistikowstraße erinnert worden. Brandenburgs Kulturstaatssekretär Tobias Dünow (SPD) nannte die Gedenkstätte einen wichtigen Ort der Erinnerung und Aufarbeitung. Es gebe wenige Haftanstalten, die in so beklemmender Authentizität erhalten geblieben seien.