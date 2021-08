Die Anmeldung von Demonstrationen wurde vereinfacht, das Vermummungsverbot gelockert und die Befugnisse der Polizei wurden eingeschränkt: Das Anfang des Jahres verabschiedete Berliner Versammlungsgesetz gehört zu den liberalsten in Deutschland. Für eine Demonstration reicht es schon, wenn sich zwei Personen im öffentlichen Raum treffen und protestieren, dafür sind laut Gesetz auch "keine behördlichen Erlaubnisse erforderlich". Wer demonstrieren will, muss sich das also nicht vorab genehmigen lassen, eine solche Regelung wäre nach Paragraph 8 des Grundgesetzes zur Versammlungsfreiheit auch gar nicht zulässig. Es besteht lediglich die Pflicht, die Demo "spätestens 48 Stunden vor der Einladung" bei der Versammlungsbehörde, also der Polizei, anzumelden – im Eilfall reicht sogar ein Anruf.

Allerdings kann die Versammlungsfreiheit durchaus eingeschränkt werden, das lassen sowohl das Grundgesetz als auch das Berliner Versammlungsgesetz explizit zu. Demonstrationen, die das Ziel haben, zum Hass oder gar zur Gewalt gegen andere Menschen aufzurufen, den Nationalsozialismus zu verherrlichen oder die öffentliche Sicherheit zu gefährden, dürfen verboten werden. Letzteres war es dann auch, was die Polizei veranlasste, die angekündigten Demos der Querdenker-Bewegung zu verbieten : Denn die Teilnehmer dieser Demos hätten in der Vergangenheit "wiederholt unter Beweis gestellt, dass regelmäßig und nahezu ausnahmslos aufgrund der fehlenden Akzeptanz die Infektionsschutzregeln nicht eingehalten werden." Keine Munde-Nase-Bedeckung zu tragen sei bei den Demonstrationen schließlich "förmlich Markenzeichen und erklärtes Ziel".

Dass Menschen die Corona-Maßnahmen ablehnen, sei zulässig, sagte Geisel, genauso wie der Protest dagegen - dann aber mit Maske und Abstand. "Das gehört in einer Demokratie dazu: Man kann Gesetze falsch finden, aber man muss sich trotzdem an Gesetze halten. Unsere Parlamente haben das so beschlossen."

Allerdings hatten sich auch beim Christopher Street Day, der ebenfalls als Demonstration angemeldet wurde, zahlreiche oft unmaskierte Menschen ohne Abstand durch Berlin gedrängelt. Verboten wurde diese Demo aber nicht, was der Berliner AfD-Fraktionschef Georg Pazderski scharf kritisierte. "Wer Rot-Rot-Grün in den Kram passt, darf machen, was er will", so der AfD-Politiker. "Sobald aber regierungskritische Töne zu erwarten sind, schlägt Innensenator Geisel wieder in alter SED-Tradition zu." Laut Reportern hatte es beim CSD aber zumindest Durchsagen gegeben, wonach die Polizei überlege, den Zug vorzeitig aufzulösen.