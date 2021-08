"Wir bitten weiße Menschen, von einer Bewerbung abzusehen" mit diesem Satz in einer Stellenausschreibung hat die Studierendenvertretung der HU Berlin am Donnerstag heftige Reaktionen ausgelöst. Auch die Hochschule geht auf Distanz.

Eine Stellenanzeige der Studierendenvertretung der Berliner Humboldt-Universität hat am Donnerstag für Wirbel gesorgt. Bei dem Job geht es um eine Beratungsstelle zu rassistischer Diskriminierung. "Wir bitten (...) weiße Menschen, von einer Bewerbung für diese Beratungsstelle abzusehen", heißt es in der Ausschreibung.

In der Ausschreibung wird darauf hingewiesen, dass die Beratungen aus parteilicher Perspektive stattfinden sollen. "Parteilich bedeutet hier eine Beratung, die sich an den Bedürfnissen der ratsuchenden Person orientiert, um einen Raum zu schaffen, in dem sich Betroffene von rassistischer Diskriminierung wohlfühlen und ihre Erfahrungen teilen können." In der Beratungsarbeit habe sich gezeigt, dass dies am besten gelingt, "wenn der_die Berater_in Schwarz oder als Person of Color positioniert ist".