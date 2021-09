Sebastian Rother Berlin Freitag, 10.09.2021 | 11:09 Uhr

Volksverhetzung ist nicht gleich Antisemitismus. Sundermayer zum Beispiel hat am Anfang der Pandemie ganze Volksgruppen als Clowns und co bezeichnet. Laut StGb ist das Volksverhetzung. Lest mal den Paragraphen.



Hinzu kommt die Tatsache, dass der RBB meistens die Nationalität der Täter verschweigt auch wenn diese in der Pressemitteilung der Behörden benannt wird. Ist ein syrischer Asylant in Berlin, der einen Juden mit Kippa mit seinem Gürtel schlägt jetzt ein "Neo Nazi"? Nein aber der RBB berichtet halt nicht, dass es ein syrischer Asylant ist und erweckt so den Eindruck, dass es alles Nazis wären. Die meisten antisemitischen Straftaten in diesem Jahr wurden NICHT VON DEUTSCHEN (auch keine Migranten) begannen sondern von "Schutz suchenden" denen man hier Asyl gibt. Es sind Afghanen, Iraker, Syrer...



Erst vorgestern hat ein Iraker versucht jemanden umzubringen. Der RBB hat ebenfalls die Mitteilung der Staatsanwaltschaft erhalten aber nicht berichtet. e-Mail vom 08.09.2021, 16:53