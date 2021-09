20.000 Menschen im Regierungsviertel erwartet - Klimastreik von "Fridays For Future" hat begonnen

24.09.21 | 13:11 Uhr

Kurz vor der Bundestagswahl will die Bewegung "Fridays For Future" den Druck auf die Politik durch einen globalen Klimastreik erhöhen. In Berlin und Brandenburg sind mehrere Kundgebungen geplant. Die Polizei rechnet in der Hauptstadt mit 20.000 Teilnehmern.



Der von "Fridays for Future" initiierte deutschlandweite Klimastreik hat begonnen. Seit 12 Uhr protestieren Am Platz der Republik vor dem Reichstag in Berlin Unterstützer der Bewegung, um kurz vor der Bundestagswahl den Druck auf die politischen Parteien zu erhöhen. Sie fordern die Klimakrise ernst zu nehmen. Nach Angaben der Polizei sind 20.000 Menschen für die Demonstration im Regierungsviertel angemeldet. Erwartet wird auch die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg.

Demos und Kundgebungen in ganz Deutschland

Neben Berlin und Brandenburg wollen Klimaschützerinnen und -schützer um die Bewegung "Fridays for Future" an mehr als 400 Orten in Deutschland demonstrieren und Kundgebungen durchführen.

dpa/Michael Sohn Veranstaltungen in Berlin und Brandenburg - Klimaschützer rufen zu globalem Streik am Freitag auf Kurz vor der Bundestagswahl ruft das Bündnis "Fridays For Future" zum globalen Klimastreik auf. In Berlin und Brandenburg wollen deshalb Tausende am Freitag für mehr Klimaschutz demonstrieren. Auch Greta Thunberg will nach Berlin kommen.

Die Bewegung kritisiert, dass die große Koalition bisher auf den Protest von Millionen Menschen auf den Straßen nur halbherzig reagierte. "Wir müssen jetzt handeln, um die Klimakrise und das weltweite Artensterben einzudämmen und das 1,5-Grad-Limit des Pariser Klimaabkommens einhalten zu können", hieß es von "Fridays For Future".

"Es wird ohne Druck aus der Gesellschaft nicht gehen"

Zur Teilnahme an dem Klimastreik rief auch die Klimaaktivistin Luisa Neubauer auf. Sie wirft der Politik ebenfalls vor, sich aktuell nicht genug mit dem Klimawandel zu beschäftigen. "Die Dringlichkeit ist kaum in einem Moment im Wahlkampf deutlich geworden", sagte sie am Freitag dem rbb-Inforadio.

Mehrere Veranstaltungen in Brandenburg geplant

Auch in Brandenburg hat "Fridays For Future" zu mehreren Demonstrationen aufgerufen, darunter sind die folgenden Orte: Bernau, Bahnhof Brandenburg an der Havel, Salzhofufer an der Jahrtausendbrücke Carmzow-Wallmow, Wallmov an der Einkaufsquelle Cottbus, Stadthalle Eberswalde, Bahnhofsvorplatz Falkensee, Alte Stadthalle Frankfurt (Oder), Bahnhof Golßen, Markt Goßlen Luckenwalde, Nuthepark Luckenwalde Neuruppin, Evi bis Schulplatz Neustrelitz, Gymnasium Carolinum Neuzelle, Klosterteich Oranienburg, Bahnhofsvorplatz Panketal, Rathaus Potsdam, Alter Markt Schöneiche bei Berlin, Dorfaue Senftenberg, Kellermann-Oberschule Templin, Kurmeile Wittenberge, Rathaus

