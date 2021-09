Immanuel Berlin Donnerstag, 30.09.2021 | 14:14 Uhr

Kein guter Tag für Berlin - und die Hunde. Nun wird also die artfremde Haltung von Hunden in Wohnungen von der Hundesteuer befreit, anstatt die Hundesteuer endlich mal so zu erhöhen, dass die Anzahl der in kleinen Wohnungen nicht artgerecht gehaltenen Tretminenleger sich drastisch reduziert.



Es gibt viele Probleme mit Hunden:

- Qualzüchtungen

- Hundekot auf Straßen, Plätzen und in Grünanlagen

- keine artgerechte Haltung

- überfüllte Tierheime.



Da ist jede Hundesteuersenkung das falsche Mittel bei der Bekämpfung der Köterprobleme! Die überwiegende Mehrheit der Berliner hat und will keine eigenen Hunde und leidet unter den zuvielen Hunden in der Stadt!