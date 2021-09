Die Einladung erhalten alle, deren Zweitimpfung mindestens sechs Monate zurückliegt, so Czaja gegenüber dem rbb. Von den 200.000 Betroffenen lebten gut 30.000 Menschen in stationären Einrichtungen, die anderen 170.000 in den eigenen vier Wänden. Die angeschriebenen Personen können sich in den beiden verbliebenen Impfzentren an der Messe sowie in Tegel oder alternativ beim Hausarzt impfen lassen, sagte er. In den stationären Einrichtungen werde die Impfung vor Ort geregelt, heißt es in dem Einladungsschreiben.