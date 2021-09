Sebastian Czaja will mit seiner FDP nach der Wahl wieder ins Berliner Abgeordnetenhaus. Geht es nach den bisherigen Wahlumfragen, sieht es nicht nur für die FDP gut aus, sondern auch für Czaja, der dann wohl seinen gut dotierten Posten als Vorsitzender der kleinsten Fraktion behalten wird. Neben der Abgeordnetendiät von jährlich etwas mehr als 78.000 Euro gibt es dafür noch eine sogenannte Funktionszulage. Wie hoch diese Zulage genau ist, will die FDP-Fraktion nicht mitteilen.



Schaut man aber auf die Abgeordnetenseite von Sebastian Czaja, so ergibt sich, dass er als Fraktionsvorsitzender derzeit mindestens 75.000 Euro zusätzlich im Jahr erhält. Ganz so wie der SPD-Fraktionsvorsitzende Raed Saleh, der im Internetauftritt des Abgeordnetenhauses ebenfalls Einkünfte der Stufe "3" für seine Funktion angibt, also ebenfalls mindestens 75.000 Euro jährlich. Bei den Linken liegt der Betrag für Carsten Schatz irgendwo zwischen 25.000 und 75.000 Euro. Fraktionsvorsitzende üben eine "herausgehobene politische Funktion" aus, über die Höhe ihrer Zulagen entscheidet die Fraktion.



Aber die Fraktionsvorsitzenden sind nicht die einzigen, die eine Zulage erhalten. Auch für ihre Stellvertreter und die parlamentarischen Geschäftsführer gibt es ein Zulagensystem, das allerdings umstritten ist.