Die Vergesellschaftung großer Wohnungsbestände ist nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. Zu diesem Ergebnis kommt ein neues Rechtsgutachten. Es gäbe gewichtige, rechtliche Zweifel, sagt der Staatsrechtler Ulrich Battis. Eine Vergesellschaftung wie sie von der Initiative "Deutsche Wohnen und Co enteignen" gefordert wird, wäre seiner Einschätzung nach ein "unverhältnismäßiger Eingriff in privates Eigentum". Das Vorhaben sei demnach nicht mit dem Grundgesetz vereinbar.

Am 26. September werden in Berlin nicht nur neue Parlamente gewählt. Beim Volksentscheid "Deutsche Wohnen & Co. enteignen" geht es darum, welche Wohnungspolitik sich die Berlinerinnen und Berliner künftig wünschen. Von Thorsten Gabriel

Dass nur Wohnungsbestände ab einer Schwelle von 3.000 Wohnungen vergesellschaftet werden sollen, sei zudem "willkürlich gegriffen", so der Jurist weiter. Ulrich Battis ist emeritierter Professor und hat das Gutachten im Auftrag des Vereins "Neue Wege für Berlin" verfasst. Der Verein wurde vor drei Jahren von Vertretern aus Wirtschaft und Industrie gegründet. Der Verein setzt sich ein für den Neubau von 100.000 Wohnungen im "mittleren Preissegment" als Mittel gegen den Wohnungsmangel in Berlin.

Ob die Vergesellschaftung von Wohnungen rechtlich zulässig wäre, ist umstritten. Die Initiative "Deutsche Wohnen und Co" hingegen hält ihr Vorhaben für rechtlich machbar. Sie beruft sich auf Artikel 15 GG. Dort heißt es: "Grund und Boden […] können zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden."

Ihr Ziel hat die Initiative "Deutsche Wohnen Co. enteignen" in ihrem Namen klar benannt: Die Berliner Wohnungsbestände von großen Immobilienkonzernen sollen vergesellschaftet werden. Betroffen wären alle privaten Wohnungsunternehmen mit mehr als 3.000 Wohnungen in der Hauptstadt, ausgenommen die Genossenschaften. Unterm Strich geht es um deutlich mehr als 200.000 der rund 1,5 Millionen Mietwohnungen in Berlin. Sie gehören mehr als einem Dutzend Immobilienunternehmen.