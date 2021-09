Sie sehen durch die Klimakrise ihr Leben bedroht und wollen deshalb mit einer radikalen Aktion Druck auf die Politik ausüben: Seit mehr als einer Woche befindet sich mehrere Klimaaktivisten in Berlin in einem "Hungerstreik der letzten Generation".

Seit zehn Tagen befinden sich in Berlin mehrere junge Menschen in einem unbefristeten Hungerstreik, um für eine sofortige Wende in der Klimapolitik zu demonstrieren. Sie bekräftigten am Mittwoch bei einer Pressekonferenz vor dem Bundestag ihre Forderung an die Kanzlerkandidaten Annalena Baerbock (Grüne), Olaf Scholz (SPD) und Armin Laschet (Union), mit ihnen ein öffentliches Gespräch zu führen.

300 Organisationen sind beteiligt, zehntausende Teilnehmer werden erwartet. Am Samstag will das "Unteilbar"-Bündnis in Berlin demonstrieren. Dabei soll es um Themen wie Klimawandel, Rassismus und soziale Ungerechtigkeit gehen.

"Unteilbar" will am Samstag in Berlin für solidarische Gesellschaft demonstrieren

Baerbock hatte die Hungerstreikenden in einem Telefongespräch aufgefordert, ihre Aktion abzubrechen und wieder zu essen, wie ein Grünen-Sprecher am Mittwoch mitteilte. Sie teile das Ziel, möglichst bald klimaneutral zu werden und wolle sich dafür mit ganzer Kraft einsetzen. "Aber es darf nicht sein, dass sich Menschen durch einen Hungerstreik in solche Gefahr bringen und ihr eigenes Leben riskieren", so der Sprecher.

Die jungen Leute wollen ihre Aktion allerdings fortsetzen, wie die Teilnehmer auf der Pressekonferenz sagten. Baerbock habe die Forderungen der Gruppe nach einem öffentlichen Gespräch nicht erfüllt.

Sieben Personen sind den Angaben der Beteiligten zufolge am 30. August in den Hungerstreik getreten. Am 2. September wurde die Aktion bekannt. Die Protestierenden haben ein Protestcamp auf einer Wiese am Spreebogen aufgeschlagen und demonstrieren vor dem Reichstagsgebäude. Eine Person sei inzwischen ausgestiegen, hieß es von den Streikenden am Mittwoch, neue Teilnehmer seien hinzugekommen. Den Hungerstreikenden gehe es zunehmend schlechter, sie würden schwächer.