Brandenburgs Regierungskoalition will in den kommenden beiden Jahren ein neues Landes-Insektenschutzgesetz umsetzen.



Das kündigt der Geschäftsführer der SPD-Fraktion im Landtag, Johannes Funke, am Mittwoch an. Für die Formulierung des Gesetzes müssten nun Vorgaben von Bund und EU beachtet werden, so Funke.