Berliner Schulleiterin - "Konflikte hatten wir immer, aber nicht in dem Ausmaß, nicht in der Häufigkeit"

Seit den Sommerferien läuft in Berlin wieder der Regelunterricht. Doch einige Probleme der Pandemiezeit werden jetzt erst sichtbar. Nicht nur Lehrer sind überlastet - auch viele Kinder sind extrem angespannt, sagt die Schulleiterin Constanze Rosengart.



rbb|24: Frau Rosengart, wir sind schon kurz vor den Herbstferien, aber trotzdem hat sich noch nicht alles wieder eingespielt. In welchen Klassenstufen sehen Sie im Moment die größten Probleme? Constanze Rosengart: Ich sehe in allen Klassenstufen Probleme: Die Erst- und Zweitklässer haben die Schule als System noch gar nicht kennenlernen dürfen – und das ist die Hälfte unserer Schülerschaft. Aber auch die Drittklässler haben letztlich noch kein vollständiges Schuljahr gehabt. Die vierten bis sechsten Klassen haben den Wechselunterricht auf eine gewisse Weise im letzten Jahr natürlich auch genossen. Die waren zwar nicht so häufig in der Schule, wie man sich das gewünscht hätte. Aber die Zeit, in der sie da waren, war qualitativ sehr hochwertig. Denn sie waren nur zu zwölft und hatten ihre Lehrkraft für sich. Das hat natürlich auch einen ganz anderen Unterricht zur Folge gehabt, in dem Lernzeit effektiver genutzt wurde.

Constanze Rosengart, Schulleiterin der Carl-Schurz-Grundschule in Berlin | Bild: carl-schurz-grundschule.de

Inwiefern? Man wurde häufiger gehört, man wurde häufiger drangenommen. Diese Zuwendung, die sie bekommen haben, diesen intensiven Austausch mit den Pädagoginnen und Pädagogen, haben die Kinder sehr genossen. Das ist jetzt nicht mehr der Fall, und das führt zu einer massiven Anspannung. Wie zeigt sich diese Anspannung? Sie zeigt sich durch Provokationen, durch Ärgernisse, durch "unter Druck" sein. Man kommt eben nicht mehr so häufig dran. Man will jetzt doch auch sagen, was man gelernt hat. Das frustriert. Und das führt zu einer Abwärtsspirale, denn es passiert täglich. Wer frustriert die Schule verlässt, kommt am nächsten Tag auch wieder frustriert an. Wir müssen versuchen, das aufzubrechen durch pädagogische Angebote und dadurch, dass wir für die Kinder da sein können. Wir hoffen, dass sich das spätestens nach den Herbstferien nach und nach wieder einspielt – und dass wir dann nicht in die normale Krankheitssituation starten, die uns sowieso in jedem Winter dann auch wieder erwartet.

Vor einer Woche waren wohl sehr viele Lehrkräfte ausgefallen. Was sind die Gründe? Auf der einen Seite sind natürlich einige erkältet und liegen mit Fieber und Rotznase zu Hause. Auf der anderen Seite haben wir aber Menschen, die nicht arbeitsfähig sind. Und das kann einfach auch psychische Ursachen haben. Die Belastung der letzten eineinhalb Jahre war enorm. Die Sommerferien haben zum Erholen kaum ausgereicht. Und jetzt geht natürlich ein Schuljahr los mit höheren Anforderungen. Wir machen die Lernstandserhebungen in allen Klassen, wir machen die Feedback-Gespräche mit den Familien. Das ist noch mal eine zusätzliche Zeitressource für die Lehrkräfte. Und gleichzeitig sind die Klassen wuseliger geworden. Das führt dazu, dass man erschöpfter nach Hause kommt. Und dann erholt man sich wenig und wacht morgens mit Kopfschmerzen oder ausgelaugt auf und stellt fest: Ich schaffe es heute nicht, den Tag vor der Klasse zu stehen.

Sie sprechen von Klassen, die "wuseliger" sind. Bringen die Kinder auch Probleme von zu Hause mit, die durch die Pandemie bedingt sind? An niemandem von uns ist die Pandemie spurlos vorbeigegangen. Wir hatten alle Einschränkungen. Wir mussten uns alle umstellen. Mütter oder Väter waren in Kurzarbeit oder haben unter Umständen sogar ihren Job verloren. Und das macht immer was mit einer Familie. Die Anspannung wächst, natürlich. Die Geduld sinkt, und dadurch sind auch die Kinder in einer Situation, die ihnen im Moment nicht mehr so viel Freude bereitet. Und die Anspannung von den Eltern nehmen die Kinder mit, bewusst oder unbewusst.

Wie wirken sich die Anspannungen der Kinder im Schulalltag aus? Das zeigt sich bei einzelnen Kindern extrem durch Schlagen, Treten, Kinder auf den Boden schubsen, das Gesicht in den Dreck drücken, gereizt reagieren, Schimpfworte. Auch Beleidigungen zählen für mich als Gewaltvorfälle. Und: Wir haben tatsächlich Kinder, die geäußert haben, dass sie nicht mehr leben möchten. Da sind wir mit dem Jugendamt, der Sozialpädagogik intensiv im Austausch. Wir haben Kinder, die offen äußern, dass sie an einer Belastungsgrenze sind, wie wir es sonst von Erwachsenen in einem Burn-out kennen. Die können aber nicht sagen: Ich bin am Ende, ich brauche jetzt mal eine Kur oder so. Sondern die fangen an zu treten, die fangen an zu schlagen, die fangen an, andere Kinder zu kratzen. Erst wenn man dann mit den Kindern ins Gespräch geht, hört man, was die Ursachen sind, wie das alles passiert ist, und was die Kinder alles belastet. Es haben mir viele auch prognostiziert, dass es so ist. Aber es ist mehr, als ich persönlich erwartet habe.

Geht es nur um Gewalt gegenüber Mitschülern oder auch um Respektlosigkeit gegenüber Lehrkräften? Beides. Es werden auch mal private Dinge von Lehrkräften kaputt gemacht aus Frust. Und wenn die Eltern zudem in einem Konflikt mit der Schule sind, dann kann es natürlich einfach passieren, dass die Kinder in einem Loyalitätskonflikt sind. Die mögen ihre Grundschullehrer, die lieben aber natürlich auch ihre Eltern. Und sie merken: Naja, die kommen gerade nicht miteinander aus, Mama ist stinksauer auf die Schule. Dann stehen die Kinder zwischen Baum und Borke. Dann wird halt auch mal eine Federtasche von der Lehrkraft durch die Gegend geworfen, aus Frust. Von all dem, was Sie jetzt eben beschrieben haben: Wieviel ist neu entstanden in der Pandemie? Konflikte hatten wir immer, aber nicht in dem Ausmaß, nicht in der Häufigkeit. Was jetzt in den ersten zwei Monaten passiert ist, passiert sonst über ein Schuljahr verteilt. Ich hoffe, dass wir mit pädagogischen Angeboten dagegen steuern können. Aber es ist jetzt eben immens und fühlt sich dadurch auch als wahnsinniger Druck an.

Welche Ideen und Lösungsansätze haben Sie für diese Probleme, die wahrscheinlich viele Schulen in Berlin betreffen? Naja, das Schönste wäre natürlich, wenn ich die Wundertüte aufmache, und wir hätten mehr Personal, Raum und Zeit. Aber das können wir nicht herzaubern. Das heißt, wir müssen an anderen Stellen schauen. Es gibt das "Stark trotz Corona"-Programm, da haben wir die Möglichkeit, Honorarkräfte einzustellen, die uns auch weiter begleiten. Das Programm läuft aber gerade erst so richtig an. Das fehlt uns. Wir sind jetzt dabei, möglichst viele pädagogische Angebote in die Hofpausen zu stecken, damit sich die Kinder nicht alleine beschäftigen müssen. Das ist eine Personalressource, die ich natürlich erstmal stellen muss. Wir bilden im Moment Kinder aus, die selbst Spiele auf dem Hof anleiten. Wir bilden Pausenbuddys aus, die Konflikte lösen. Wir haben Konfliktlotsen an der Schule. Nur: Das braucht natürlich immer den Anfang des Schuljahres, um die Kinder in den verantwortungsvollen Rollen auszubilden, die sie selber später übernehmen sollen. Das passiert parallel zur Action, die wir gerade an der Schule haben. Ansonsten versuchen wir natürlich, selbst so gesund und so fit wie möglich zu bleiben, damit wir als die Erwachsene für die Kinder da sein können.

Wenn Sie sich etwas von dem neuen Senat wünschen würden, was wäre das? Personal, Raum, Zeit – in dieser Reihenfolge. Personal brauchen wir als Erstes, Räume sind auch knapp: Denn je mehr ich Gruppen in mehrere Räume aufteilen kann, umso ruhiger wird es auch wieder. Dann habe ich nämlich nicht zwei Pädagogen und 24 Kinder in einem Raum, sondern in zwei verschiedenen Räumen zwei Pädagogen mit zwölf Kindern. Auch das kann sehr effektiv sein, sowohl in der Betreuung als auch im Unterricht. Vielen Dank für das Gespräch. Mit Constanze Rosengart sprach Markus Streim, rbb-Inforadio.

