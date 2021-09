Im Bundesrat will der Berliner Bausenator Sebastian Scheel am Freitag für eine Initiative werben, auf dessen Grundlage die Bundesländer in besonders angespannte Mietmärkte eingreifen dürfen.



Das sagte der Linken-Politiker am Freitagvormittag im Inforadio vom rbb. Nach dem Scheitern des Mietendeckels vor dem Bundesverfassungsgericht ist dies ein neuer Versuch des Berliner Senats, die Mieten in der Stadt besser regulieren zu können.

Das Problem zu hoher Mieten sei nicht aus der Welt, sagte der Scheel im Inforadio. Die Debatte um bezahlbaren Wohnraum sei eine gesamtdeutsche Debatte, die sich durch alle Parteien und alle Parteiprogramme ziehe. "Sogar die CDU versucht mit diesem Thema gerade Wahlkampf zu machen."