Ein weiteres beitragsfreies Kita-Jahr 2022 steht in Brandenburg auf der Kippe - anders als von der Regierung versprochen. Die Zeitungen "Bild" und "B.Z." hatten am Wochenende über geplante Einsparungen aufgreund der Corona-Pandemie berichtet. Zu den möglichen Einsparungen gehört demnach auch das Vorhaben der Koalition, Brandenburger Eltern die Gebühr für ein zweites Kita-Jahr zu erlassen. Die Koalition hatte vor zwei Jahren angekündigt, weitere Verbesserungen bei der frühkindlichen Bildung durchsetzen zu wollen und dabei angekündigt: "Die Koalition wird im Jahr 2022 das vorletzte Kitajahr beitragsfrei stellen." Der Brandenburger Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) verteidigte am Montag nun geplanten Einsparungen für den Haushalt 2022: "Wir sind nach wie vor in einer schwierigen Haushaltssituation. Was neue Vorhaben betrifft, müssen wir uns genau überlegen, was wir uns leisten können", sagte er.

Das zweite betragsfreie Kitajahr ist eine von mehreren Verbesserungen und Erleichterungen in der vorschulischen Bildung und Betreuung durch die Koalition. So war im August die Zahl der Drei- bis Sechsährigen, die eine Erzieherin oder ein Erzieher in einer Kita betreuen muss, von zehn auf neun gesenkt worden, kurz: mehr Betreuung pro Kind. Doch rund 87 Millionen Euro an Einsparungen könnten allein auf das Bildungsressort zukommen, so erste Schätzungen von Haushaltsexperten.

Zumindest bei einem weiteren Vorhaben versuchen die Grünen zu beruhigen: dem künftig zu reduzierenden Betreuungsschlüssel bei den Krippen - ähnlich den Erleichterungen für die Betreuung in den Kitas. Grünen-Fraktionachefin Petra Budke sagte dem rbb, dass dieses Vorhaben zwar für 2021 gestrichen worden war, doch noch immer für den neuen Etat geplant sei: "Es wurde verschoben, aber ich hoffe, dass dieses jetzt kommt." Allein dieser gesenkte Betreuungsschlüssel ist schon ein teurer Punkt: Ihn pro Erziehrerin oder Erzieher nur um ein Kleinkind zu verringern, kostet 90 Mio. Euro im Jahr. Der Bund unterstützt solche Vorhaben zwar, doch es bleiben Kosten für das Land.



Das Nachsehen werden hier also voraussichtlich jene Eltern haben, die darauf gehofft haben, dass bald ein weiteres Kitajahr beitragsfrei wird. "Ich kann mir vorstellen, dass nicht beides jetzt zugleich kommen kann", so Budke im rbb. Abgesagt aber sei das Vorhaben noch nicht. "Wir haben ja bis 2024 noch Zeit vor uns." Der Trost soll also sein: Wenn nun nicht im nächsten Jahr, dann soll das Kita-Jahr im übernächsten Jahr beitragsfrei werden, also zum Ende der Legislaturperiode.