Steinmeier sagte in seiner Dankesrede, er nehme die Auszeichnung mit Demut entgegen. Dabei verwies er auf frühere Ehrenbürger wie Alexander von Humboldt, Rudolf Virchow, Max Liebermann, Willy Brandt oder Margot Friedländer. Unter den Ehrenbürgern seien Persönlichkeiten, unter denen seine größten Vorbilder seien, sagte der Bundespräsident.

Er erinnerte dabei auch an Berlin-Besuche in seiner Studentenzeit, langes Warten an der DDR-Grenze, an Cafés und Kneipen in Kreuzberg, an das Wendejahr 1989/90 und den Umzug der Bundesregierung nach Berlin.