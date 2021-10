Ammar Abouabdullah lebt in Berlin-Charlottenburg und würde gern einen Antrag auf Einbürgerung stellen. "Ich habe das Einbürgerungsamt am 28. April kontaktiert und da wurde mir gesagt, dass ich auf einer Warteliste für einen Termin bin." Sechs Monate später hat sich an dieser Situation für den 27-Jährigen nichts getan: Er wartet nach wie vor auf eine Erstberatung. "Vor vier Tagen habe ich noch einmal geschrieben und da wurde mir gesagt, man könne nichts tun." Stattdessen sei er darauf hingewiesen worden, dass es bis zu einem Jahr dauern könne, eine Erstberatung zu erhalten.

Die Einbürgerung erscheint jedoch als besonders nervenaufreibender Verwaltungsakt. Denn in vielen Bezirken sind dazu zwei Termine auf dem Amt notwendig - oftmals beide mit persönlicher Anwesenheit: Eine Erstberatung, bei der auch personalisierte Anträge ausgegeben werden, sowie ein zweiter Termin, um die ausgefüllten Formulare abzugeben. Außerdem muss das Prozedere zwingend im Heimatbezirk durchlaufen werden. "Ich habe versucht einen Termin in Spandau zu bekommen, aber das ging nicht", sagt Abouabdullah. Wie die Antragsstellung und Bearbeitung im Detail verläuft, ist zwischen den Bezirken offenbar nicht einheitlich geregelt.

"Ich habe Angst, dass ich das nie bekommen werde, obwohl ich mich gut integriert habe", sagt er. Er habe mehrere Jahre Sprachkurse belegt, habe nun eine eigene Wohnung gefunden und arbeite neben dem Studium als Kassierer in einem Supermarkt. "Ich hoffe wirklich, dass man die Chance auf ein Gefühl von Sicherheit bekommt", antwortet Modamani auf die Frage, was er denn von der Berliner Verwaltung halte, "damit ich endlich die innere Ruhe finde, um einmal im Leben tief schlafen zu können."

In einer ähnlichen Position befindet sich Anas Modamani. Der 24-Jährige stammt ebenfalls aus Syrien. Die Dauer seiner Aufenthaltsgenehmigung ist an die Regelstudienzeit seines Bachelor-Studiengangs gekoppelt. Im Januar hat er begonnen beim Bezirksamt Lichtenberg einen Termin für die Erstberatung zur Einbürgerung zu erhalten. "Erst hieß es, geht nicht wegen Corona, dann war das vorbei, aber ich bekam trotzdem keinen Termin", sagt Modamani. "Ich habe ohne Pause angerufen. Es klingelt, aber keiner geht ran."

Auf den Seiten der Berliner Verwaltung im Internet, kann man momentan lediglich für drei der zwölf Bezirke überhaupt die Möglichkeit anwählen einen Termin zu buchen. Aber auch das ist nichts weiter als eine digitale Fatamorgana, denn viel mehr als ein Monatsplan ohne freie Kapazitäten verbirgt sich dahinter meist gar nicht.

Franziska Giffey, Berliner SPD-Vorsitzende und designierte Regierende Bürgermeisterin, sagte am Freitag in der Abendschau, dass die Verwaltung vor der Pandemie schon einmal ganz nah dran war am selbstgesteckten Ziel, den Bürgern innerhalb von zwei Wochen einen Termin anbieten zu können. Die Pandemie habe dies jedoch zunichte gemacht. "Es ist wichtig, dass wir uns neu um dieses Ziel kümmern." Die Landesregierung müsse die Bezirke in die Lage versetzen, ihre Aufgaben zu erfüllen, so Giffey. "Ich habe 16 Jahre Bezirkserfahrung hinter mir, wenn nicht genügend Menschen da sind, die es machen, oder wenn Verfahren so gestaltet sind, dass die, die vor Ort den Kontakt haben, das nicht für praktikabel halten, dann ist das ein Problem."