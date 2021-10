Brandenburger Montag, 25.10.2021 | 20:19 Uhr

Die Linke hat derzeit ein massives Imageproblem, dass ihr nicht umsonst dieses schlechte Wahlergebnis auf Bundesebene einbrachte. Man hat sich deutlich von sozialer Kernkompetenz entfernt und thematisiert statt dessen Probleme, die man großzügig als intellektuelle Verirrungen bezeichnen könnte. Es gibt deshalb innerhalb der Partei massive Diskussionen über die grundsätzliche Ausrichtung. Im Ergebnis wenden sich kluge Köpfe wie Wagenknecht oder Lafontaine ab, was den Imageschaden noch erhöht. Der Jugendbereich liegt voll auf der Linie und folgt diesen desaströsen Entwicklungen.



Die Nachwuchs-/Junggrünen sind in der letzten Zeit auch stark in der öffentlichen Kritik, teilweise mit geistlosen Äußerungen zu unserer Gesellschaft, die jetzt im Netz massiv kritisiert werden, aber auch mit unsinnigen Äußerungen zur Flüchtlingspolitik. Man weiß nicht so richtig, was die damit bezwecken wollen und was sie vorhaben. Es schadet aber in jedem Fall dem Ansehen ihrer Partei.