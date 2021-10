SPD und Grüne sind ihrem Ziel, jeden vierten Parkplatz in Berlin-Mitte zu entsiegeln und in Grünflächen umzuwandeln, ein Stück nähergekommen. Der unter anderem dafür vorgesehenen Zählgemeinschafts-Vereinbarung mit den Grünen in Berlin-Mitte habe der Kreisparteitag einstimmig zugestimmt, teilte die SPD in Berlin-Mitte am Samstag auf Twitter mit.