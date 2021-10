fritz Dienstag, 19.10.2021 | 14:38 Uhr

RBB: "Laut Bundesinnenministerium wurden seit August etwa 4.500 illegale Grenzübertritte an der polnisch-deutschen Grenze verzeichnet."



Die vierfache Zahl nennt https://www.schengenvisainfo.com/news/several-belarusian-travel-agencies-misled-migrants-to-enter-the-country-false-promised-them-entrance-to-eu/



"Previously, a total of 739 people attempted to cross the border between Poland and Belarus, recording the highest number of attempts to pass the border for a single day. In addition, nearly 16,000 people have attempted to illegally cross the border since August.