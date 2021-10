Wolfgang Fürstenwalde Mittwoch, 06.10.2021 | 16:48 Uhr

Ich finde auch, dass die Mittel, die dieser Prozess verschlingen wird besser für die Aufklärung an Schulen eingesetzt werden sollten, denn die Gefahr, dass so etwas wieder geschehen könnte ist lange nicht gebannt. Selbst der Herr Fagot sieht das so. Die Versäumnisse liegen in den Jahrzehnten davor. Da bestand vor allem in der BRD wenig Interesse die Gräueltaten der Nazis aufzuklären. Man hat sich lieber an den Wohltaten des Wirtschaftswunders erfreut. Der Wohlstand führt übrigens bei einigen Zeitgenossen auch heute zu Gleichgültigkeit und Egoismus. Was geht mich da fremdes Elend an? Hauptsache mir geht gut.