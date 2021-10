Frank M. Dienstag, 05.10.2021 | 10:28 Uhr

Ein rabenschwarzes Kapitel in der Geschichte unseres Volkes. Auch wenn es schon lange zurück liegt ist es immer noch existent und wird es ewig bleiben. Viele Führer von anderen Nationen haben uns verziehen. Ob deren Volk auch so denkt?

Die restlose und gnadenlose Aufarbeitung aller bekannten Greueltaten ist m.E. aus zwei Gründen notwendig:

1. Wir müssen der internationalen Gemeinschaft zeigen, dass wir bereit und in der Lage sind uns dieser Vergangenheit zu stellen und mit ihr richtig umgehen können. Es geht auch um unsere Glaubwürdigkeit.

2. Mord verjährt nicht. Eine Aussage, die man m.E. nicht weiter begründen muss. Das Personal dieser "speziellen Lager" war zumeist handverlesen und hatte sich freiwillig dazu gemeldet - anders als der per Wehrpflicht eingezogene Landser, der vor Stalingrad im Kessel gestorben ist oder das Glück hatte in Gefangenschaft zu gehen.