Die Verwunderung bei den Pressevertretern im Potsdamer Landtag war groß am Dienstagnachmittag. SPD-Fraktionschef Erik Stohn hatte gerade angekündigt, den Vorsitz der größten Regierungsfraktion im Landtag abzugeben - also einen ziemlich einflussreichen und gut bezahlten Job. Was besonders überraschte, war Stohns Begründung. Die SPD habe ein "sehr gutes Bundestagswahlergebnis" in Brandenburg und in Ostdeutschland erzielen können, so Stohn. "Und eines ist damit auch klar: In den Koalitionsverhandlungen muss so viel Osten stecken wie noch nie. Das sind Dinge, die ich bei Gesprächen in Berlin einbringen will."