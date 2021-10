Brandenburger Mittwoch, 27.10.2021 | 10:47 Uhr

"Die Berliner Verfassung lässt Michael Müller (SPD) keine Wahl..... Während Armin Laschet vor seiner ersten Sitzung als CDU-Bundestagsabgeordneter sein Amt als Ministerpräsident niederlegen musste, muss Müller voraussichtlich mindestens bis Dezember Berliner Regierungschef bleiben."



Naja, wat is, det is. In Berlin ticken die Uhren eben anders, wie man (fast) jeden Tag erleben kann.



Ich wünsche ihm trotzdem viel Erfolg in der neuen Funktion und möge er sich seiner Verantwortung für die Region Berlin (und Brandenburg) ab und an erinnern. Ausreichende Erfahrungen dürfte er ja gesammelt haben, die ihm das ermöglichen sollten.