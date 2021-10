Reformationstag - Stäblein mahnt Luthers "antijüdische Reden und Hetzschriften" an

31.10.21 | 15:37

Der evangelische Bischof Christian Stäblein hat sich am Reformationstag gegen Antisemitismus positioniert, den es auch in der Vergangenheit der evangelischen Kirche gab. Er betonte dabei laut seinem Redemanuskript, die evangelische Kirche stehe fest an der Seite ihrer jüdischen Geschwister und müsse die "dunklen Schattenseiten" ihrer Glaubenstradition deutlich benennen: Die "furchtbaren antijüdischen Reden und Hetzschriften Martin Luthers" vor rund 500 Jahren hätten eine "schreckliche Spur in Europa gelegt und hinterlassen."



Festjahr 1.700 Jahre jüdisches Leben

Die Rede hielt er beim Rabbinerseminar, das am Potsdamer Abraham-Geiger-Kolleg ausgerichtet wurde. Im Festjahr zu 1.700 Jahren jüdischem Leben in Deutschland ist der traditionelle Empfang der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz am Reformationstag dort.

"Antisemitismus ist Gotteslästerung"

Mit Blick auf die scharf kritisierte Beisetzung eines Neonazis im früheren Grab des von den Nazis verfolgten Musikwissenschaftlers Max Friedlaender (1852-1934) vor wenigen Wochen sprach Stäblein erneut von Versagen der Kirche. Vor dem Hintergrund der antijüdischen Kirchengeschichte sei dies besonders schrecklich. Die Kirche dürfe nie mehr "in falsche Gegensätze zu den jüdischen Geschwistern geraten", betonte der Bischof: "Antisemitismus ist Gotteslästerung." Die Gemeinschaft von Kirche und Judentum sei stärker als alle Unterschiede. Stäblein begrüßte Pläne, den Kampf gegen Antisemitismus in der brandenburgischen Landesverfassung zum Staatsziel zu machen. Die Kirche stehe dabei an der Seite des Landes. An dem Empfang auf Einladung des Rabbinerseminars konnten coronabedingt nur 80 Gäste aus Politik und Gesellschaft sowie Vertreter der Kirchenleitung teilnehmen. Der katholische Erzbischof Heiner Koch wurde zu einem Grußwort erwartet.