Der Lehrermangel in Berlin ist offenbar um ein Vielfaches größer als vom Senat vor Schulbeginn angegeben. Der Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Berlin, Tom Erdmann, warf der scheidenden Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) am Samstag in der Abendschau vom rbb "Augenwischerei" vor.

Scheeres habe vor Beginn des Schuljahres in einem Interview in der rbb Abendschau behauptet, in der Hauptstadt würden lediglich 80 Lehrkräfte fehlen. Die Senatsverwaltung für Bildung erteilte auf mehrfaches Nachfragen des rbb die Auskunft, dass sich diese 80 Stellen "relativ gleichmäßig" auf das gesamte Stadtgebiet verteilten. "Allerdings gab es insbesondere in den Randbezirken Marzahn-Hellersdorf, Spandau und Reinickendorf noch größeren Einstellungsbedarf, so auch in Mitte", teilte ein Sprecher der Senatsverwaltung dem rbb mit.