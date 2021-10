Mit seinem Protest seit Dienstag vor dem Bundeskanzleramt in Berlin wolle er mehr Teilhabe für Gehörlose im politischen Leben erreichen, sagte Helbing am Montag dem rbb. Dabei gehe es ihm insbesondere um einen Rechtsanspruch auf Gebärdendolmetscher im politischen Diskurs, etwa bei Gremiensitzungen oder Parteitagen.

Helbing selbst hatte den Angaben zufolge in einem Schreiben erklärt: "Ich trete in den Hungerstreik, weil ich müde geworden bin. Seit über 16 Jahren bin ich ehrenamtlich aktiv, sowohl politisch, gesellschaftlich als auch privat. Doch geändert hat sich nicht viel. Mein Engagement und das vieler gehörloser Menschen ist weiterhin stark eingeschränkt." Eine Teilhabe, also aktive Beteiligung am politischen, sozialen, ökonomischen und kulturellen Leben, sei nahezu ausgeschlossen.

Immer wieder habe er bis zum heutigen Tag Barrieren erfahren: "Für mich gab es in all den Jahren keinen barrierefreien Zugang. Ich habe aber auch Probleme, die nicht nur in der Politik sind, sondern generell auch in der Gesellschaft", teilte Helbing weiter mit. Diese Probleme wollte er auch ansprechen, aber es herrschte nach seinen Angaben demgegenüber eine Ignoranz.

Auch viele andere Gehörlose seien frustriert. "Wir wollen einen freien Zugang, um die Gesellschaft mitgestalten zu können. Dazu brauchen wir Kommunikationshilfen. Den Bedarf haben wir einfach", so Helbing im rbb. Viele Menschen würden bei Barrierefreiheit vor allem an Rampen für Rollstuhlfahrer denken, aber nicht an die Kommunikation.