Prozess gegen Ex-KZ-Wachmann - Der letzte Täter, die letzten Zeugen

dpa/Fabian Sommer Video: rbb|24 | 07.10.2021 | Material: ARD-aktuell | Bild: dpa/Fabian Sommer

07.10.21 | 14:46 Uhr

Josef S. werden mehr 3.500 Tote direkt angelastet, zahlreiche weitere Menschen seien mit seinem Wissen ermordet worden. Der Prozess gegen den 100-Jährigen ist in mehrfacher Hinsicht einmalig. Einblicke in einen der letzten großen Nazi-Prozesse. Von Sebastian Schöbel

"Können Sie mich hören?" Richter Udo Lechtermann beugt sich in Richtung des Mikrofons und fragt noch einmal: "Können Sie mit gut hören?" Der Angeklagte Josef S., ein dünner, weißhaariger, alter Herr, lässt sich von seinem Anwalt ein Paar Kopfhörer aufsetzen. "Ein bisschen zu laut", meldet er schließlich zurück. Die Techniker senken die Lautstärke etwas, nach ein paar weiteren Versuchen sind alle zufrieden. Josef S., 100 Jahre alt und angeklagt wegen der Beihilfe zu mindestens 3.518 Morden im ehemaligen Konzentrationslager Sachsenhausen, tut, wie ihm geheißen. Kurz zuvor war er sich noch mit einer Gehhilfe zu seinem Platz geschlurft, sein Anwalt hielt ihm eine blaue Mappe vors Gesicht, wegen der Pressefotografen.



Nun lauscht er aufmerksam den Fragen des Richters. "Josi" sei sein Spitzname gewesen, und im November werde er 101 Jahre alt, berichtet S. mit einem Lächeln. Richter Lechtermann nickt freundlich. "Herr S., Sie können dann jetzt die Maske abnehmen."

Verhandlung in Gefängnisturnhalle

Der Horror, um den es in diesem Prozess des Landgerichts Neuruppin geht, entfaltet sich nicht sofort. Ein schwächlicher Rentner sitzt an einem hellen Holztisch inmitten eines mit Stellwänden improvisierten Gerichtssaals.



Der Boden der Sporthalle der JVA Brandenburg ist mit grauen Fliesen ausgelegt, rund 50 Medienvertreter und knapp zwei Dutzend Besucher sitzen auf Abstand hinter einer Barriere, hinter der Richterbank prangt eine große Flagge mit dem roten Adler Brandenburgs. Der Spielstandsanzeiger des lokalen Handballvereins hängt ausgeschaltet an der Wand. In diesem unscheinbaren Raum am Rande von Brandenburg an der Havel soll in den kommenden Wochen ein Prozess verhandelt werden, der "historisch wohl einmalig" ist, so Richter Lechtermann, ein "Verfahren von herausragender Bedeutung für die Bundesrepublik Deutschland". Tonaufnahmen werden angefertigt, für die historischen Archive.



Denn Josef S. wird wohl der einzige Mensch sein, der sich für die Verbrechen im KZ Sachsenhausen verantworten muss. Seine Personalakte fand man im Staatlichen Militärarchiv Moskau.

Prozess für die Geschichtsbücher

Die allermeisten anderen Täter sind längst tot – genauso wie die allermeisten Überlebenden dieser Hölle von Oranienburg. Man sei "in den letzten Jahren der Verfolgung von NS-Straftaten", hatte der Jurist Thomas Will jünst dem rbb gesagt. Der im litauischen Mariampol geborene S. soll zwischen Anfang 1942 und Anfang 1945 als Wachmann im Hauptlager gedient haben, als Mitglied der berüchtigten SS-Totenkopfverbände. Am Ende des Krieges hatte er sich zum SS-Rottenführer hochgedient, ein Mannschaftsdienstgrad. Dabei sei er Teil des "Tötungsräderwerks" im KZ gewesen, sagt Oberstaatsanwalt Cyrill Klement bei der Anklageverlesung. Was folgt ist eine Liste beinahe unaussprechlicher Grausamkeiten: In Sachsenhausen wurden Menschen mit Zyklon B vergast, zu Tode gearbeitet, gezielt dem Hunger- oder Kältetod ausgeliefert, oder in fabrikähnlichen Erschießungsanlagen wie Vieh abgeschlachtet – von Schützen, die sich sogar noch feige hinter Blenden und Schießscharten versteckten.

Helfer der Massenmörder

S. hat als Wachmann all diese Gräueltaten mit möglich gemacht, die Opfer an der Flucht gehindert und den Mördern zugeführt, so Oberstaatsanwalt Klement. 3.518 Tote könne man ihm direkt anlasten, die Zehntauseden anderen Menschen, die in Sachsenhausen ermordet wurden, habe er zumindest moralisch mit zu verantworten. Männer wie er waren Helfer – wenn nicht sogar selbst Täter, wenn sie die Häftlinge stundenlang in Eiseskälte oder strömendem Regen im Freien antreten ließen oder auf Todesmärsche hetzten. "Das Lagerpersonal beschleunigte das Sterben", so Klement. Josef S. verfolgt Klements Anklage offenbar genau, wendet sich gelegentlich seinem Anwalt zu, schüttelt ein paar Mal den Kopf. Sagen will er zu den Vorwürfen jedoch nichts. Lediglich über sein eigenes Leben wolle er berichten, teilt sein Anwalt mit. "Ich habe das erwartet", sagt Leon Schwarzbach mit schwacher Stimme, als der Richter nach zwei Stunden die Verhandlung beendet. Länger ist S. nicht verhandlungsfähig. Schwarzbach hat den Holocaust überlebt, viele seiner Familienmitglieder wurden in Auschwitz ermordet. Er selbst ist heute ebenfalls 100 Jahre alt, sitzt im Rollstuhl. "Natürlich bin ich enttäuscht", flüstert er noch. Dann sinkt er müde in den Stuhl zurück.

Anwalt der Nebenklage hofft auf Aussage von S.

Rechtsanwalt Thomas Walther gibt sich nach dem ersten Verhandlungstag optimistisch. Dass S. nicht sprechen wolle, habe ihn nicht überrascht. Aber dass S. überhaupt erschienen ist, sei schon ein Erfolg. Nun hoffe er, so Walther, dass beim Angeklagten noch ein Umdenken einsetzt, möglicherweise durch "Altersweisheit", und dass er sich doch noch zu seiner Zeit als KZ-Wachmann äußert. "Vielleicht kommt so ein Mann in so einer Lebensphase zu einer Einsicht," sagt Walther. Antoine Grumbach reicht das nicht. Der bekannte französische Architekt verlor seinen Vater in Sachsenhausen. Heute ist er 79, im Prozess gehört er zu den 16 Nebenklägern aus fünf Ländern. Grumbach will, dass S. ein Geständnis ablegt. "Er ist ein Komplize", sagt er rbb|24. "Er kam aus Litauen und wollte zur SS, unbedingt." Immer wieder wendet er sich beim Sprechen ab, seine Stimme stockt, als kämpfe er mit der Verzweiflung. Seine Wut richte sich nicht nur gegen die Nazis, so Grumbach, sondern auch gegen den deutschen Staat. "Die Täter wurden jahrelang nicht vor Gericht gestellt. Nun sind sie alle tot. Das hier hätte viel früher passieren müssen." Aber gerade jetzt, wo "Faschisten überall wieder auftauchen", sei dieser Prozess dennoch wichtig, sagt Grumbach.

Bekannter Rechtsextremist im Gerichtssaal

Als Grumbach das sagt, steht wenige Meter hinter ihm der bekannte Rechtsextremist und Antisemit Nikolai Nerling, alias "Der Volkslehrer", auf und verlässt den Gerichtssaal. Er war als Prozessbeobachter hier, später berichtet er seinen Anhängern im Netz über den Verhandlungstag. Noch 21 weitere Verhandlungstage sind für den Prozess gegen Josef S. geplant. Ein Urteil soll Anfang des kommenden Jahres gesprochen werden.

Sendung: Brandenburg aktuell, 07.10.2021, 19:30 Uhr