Gabriele Zimnak Kiel Mittwoch, 06.10.2021 | 12:44 Uhr

Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße die Preisverleihung an Alexej Nawalny, der seit jahren immer wieder inhaftiert wurde, einem Anschlag mit einem chemischen Kampfstoff durch den russischen geheimdienst zum Opfer fiel und seit Anfang dieses Jahres unschuldig eine Haftstrafe von mehreren Jahren in einem russischen Straflager verbüßen muss, die sich durch drohende absurde Verurteilungen noch verlängern wird. Was es bedeutet in einem russischen Straflager zu sein, kann sich wohl niemand von uns vorstellen. Ich wünschte mir von Seiten der deutschen Medien und der Politik weit mehr Aufmerksamkeit dem himmelschreienden Unrecht und der Willkür gegenüber, die jeden Tag aufs Neue an der russischen Opposition verübt wird, deren Vertreter sich entweder in Haft befinden, zur Emigration gezwungen oder einfach liquidiert wurden. Warum lese ich Nawalnys unlängst unter unsäglichen Bedingungen im Straflager verfasste Rede in einer amerikanischen Zeitung und nicht in der deutschen Presse?