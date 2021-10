Impfbusse, E-Rezepte, Schnelltests - Das ändert sich ab Oktober 2021

01.10.21 | 06:21 Uhr

Vier Corona-Impfbusse fahren durch Berlin, Rezepte oder die AU-Bescheinigung können digital übermittelt werden, und an der Tanke gibt es mehr Preistransparenz. Doch das sind nicht die einzigen neuen Regelungen zum 1. Oktober. Ein Überblick.



Vier Corona-Impfbusse für Berlin

Ab Anfang Oktober fahren vier Corona-Impfbusse durch Berlin, um die Impfquote weiter voranzutreiben - auch indem sie Randbezirke erreichen. Am 1. Oktober startet der erste Bus in Lichtenberg. Wo genau die Busse wann stehen, soll tagesaktuell auf der Internetseite der Gesundheitsverwaltung [berlin.de] bekannt gegeben werden. In den zweistöckigen Bussen gibt es jeweils zwei Impfkabinen, pro Stunde können somit bis zu 20 Menschen geimpft werden. Als Impfstoff wird das Vakzin von Moderna genutzt. Geimpft werden können alle Personen ab zwölf Jahre. Wer einen digitalen Impfnachweis wünscht, muss einen Personalausweis vorlegen. Auch Auffrischungsimpfungen sind möglich, sofern man zur berechtigten Gruppe gehört.

Quarantäne und Schnelltests

Ungeimpfte werden für Verdienstausfälle wegen einer angeordneten Corona-Quarantäne ab Oktober im Normalfall nicht mehr entschädigt. Einen bundesweit einheitlichen Starttermin gibt es nicht, aber die Bundesländer wollen diese Regelung im Laufe des Monats umsetzen. Im Bund-Länder-Beschluss ist der 1. November 2021 als spätester Termin vorgesehen. Bereits ab dem 11. Oktober müssen Schnelltests, die etwa beim Restaurant- oder Kinobesuch benötigt werden, von Ungeimpften in der Regel selbst bezahlt werden.



Das E-Rezept kommt noch öfter

Nach einer Testphase in Berlin und Brandenburg können Arztpraxen vom 1. Oktober an bundesweit freiwillig elektronische Arzneirezepte ausstellen [kbv.de]. Patienten können die E-Rezepte dann zum Beispiel per Smartphone verwalten. Ein Ausdruck auf Papier ist aber weiterhin möglich. Ab Januar ist das E-Rezept für verschreibungspflichtige Medikamente Pflicht.



AU-Schein künftig digital

Wer sich in Zukunft krank meldet und dafür eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung erhält, muss diese nicht mehr per Post an die Krankenkasse versenden. Bereits im Januar sollte die Änderung stattfinden, ab 1. Oktober ist es nun endlich soweit, dass der "gelbe Schein" elektronisch an die Krankenkassen übermittelt wird. Ab Juli 2022 soll das auch für Arbeitgeber funktionieren, womit der postalische Versand gänzlich entfallen würde.

Mehr Preistransparenz an der Tanke

Größere Tankstellen sind ab 1. Oktober verpflichtet, einen Kostenvergleich verschiedener Energieträger wie Benzin, Diesel, Strom, Erdgas oder Wasserstoff in Euro je 100 Kilometer an Zapfsäulen oder im Verkaufsraum auszuhängen [bmwi.de]. Damit sollen Verbraucherinnen und Verbraucher besser vergleichen und auch besser alternative Energiequellen in Betracht ziehen können - mittelfristig beim Kauf eines neuen Autos. Denn spontan "umtanken" ist ja schlicht unmöglich.



Änderung bei Inkassoverfahren

Erleichterung für Schuldner kleiner Beträge: Inkassodienstleister müssen Betroffene schon beim ersten Kontakt in der Regel informieren, in wessen Auftrag sie handeln, um welchen Vertrag es geht und welche Kosten bei Verzug entstehen könnten. Bei Schulden bis 500 Euro sind die Inkassogebühren zukünftig bei 53 Euro gedeckelt, bei Kleinstschulden bis 50 Euro bei 32,40 Euro. Wichtige Teile des Gesetzes treten am 1. Oktober in Kraft [verbraucherzentrale.nrw.de].

Keine Vertragsabschlüsse nur am Telefon

Ab 1. Oktober tritt der erste Teil eines neuen Gesetzes für faire Verbraucherverträge in Kraft: Strom- und Gasverträge dürfen ab dann nicht mehr nur telefonisch abgeschlossen werden, Kunden und Kundinnen müssen zusätzlich per Mail, SMS, Fax oder per Post über den Vertragsabschluss informiert werden. Ein weiterer Punkt des Gesetztes: Unternehmen dürfen in den AGB nicht mehr vermerken, dass statt Geldrückzahlungen ein Gutschein akzeptiert werden muss, beispielsweise bei Flugverspätungen.