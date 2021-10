Aktuelles zur S-Bahn

Wegen kurzfristiger Bauarbeiten im Bereich Neukölln muss der Zugverkehr der Linien S41, S42, S45 und S46 in der Nacht 07./08.10.2021 (Do/Fr) in der Zeit von ca. 23:45 Uhr bis 01:45 Uhr zwischen Treptower Park/ Neukölln und Hermannstraße unterbrochen werden. Die betroffenen Linien fahren wie folgt: S41: Hermannstraße > Südkreuz > Westkreuz > Gesundbrunnen > Ostkreuz > Treptower Park S42: Treptower Park > Ostkreuz > Gesundbrunnen > Westkreuz > Südkreuz > Hermannstraße S45: Flughafen BER Terminal 1-2 <> Schöneweide S46: Königs Wusterhausen <> Neukölln letzte durchfahrende Züge: S41: Südkreuz ab 22:46 Uhr > Südkreuz an 23:45 Uhr (Treptower Park ab 23:32 Uhr) S42: Südkreuz ab 23:30 Uhr > Südkreuz an 00:30 Uhr (Hermannstraße ab 23:37 Uhr) S45: Flughafen BER Terminal 1-2 ab 22:37 Uhr > Südkreuz an 23:18 Uhr bzw. Südkreuz ab 23:38 Uhr > Grünau an 23:52 Uhr S46: Königs Wusterhausen ab 23:01 > Westend an 23:59 Uhr bzw. Westend ab 23:16 Uhr > Königs Wusterhausen an 00:16 Uhr Zwischen Treptower Park <> Sonnenallee <> Neukölln <> Hermannstraße besteht Ersatzverkehr mit Bussen im 10-Minuten-Takt. Haltestellen des Ersatzverkehrs: S-Bhf. Treptower Park: Elsenstraße (wie Bus 104, 166, 194, N94) S-Bhf. Sonnenallee: Saalestraße (wie Bus 171, 246) S-Bhf. Neukölln: Saalestraße (wie Bus 171) S-Bhf. Hermannstraße/ auf der Brücke (wie Bus M44, 277)