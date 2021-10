Nun aber trifft ihre Inszenierung auf eine reale Situation mit Krisenpotential, das in den Anfängen an 2015 erinnert - obwohl sämtliche Regierungsstellen und Behörden diese Analogie auf Anfrage entschieden von sich weisen. Zumal man heute, anders als vor sechs Jahren, auf die Ankommenden vorbereitet sei, heißt es.

Ihre aktuelle Kampagne beschäftigt Medien und Innenbehörden gleichermaßen, wenngleich bislang keine organisierten rechtsextremen Aktivisten an der Grenze zu Polen gesichtet worden sind. Ein paar Fotos bekannter Neonazis vor Grenzsteinen im Netz, schon kursieren die Begriffe "Bürgerwehr" und "Push-Backs" in der durch Bilder von den EU-Außengrenzen in Polen und Kroatien empörten Öffentlichkeit.

Einzelne Bundespolizisten fühlen sich an die 90er Jahre erinnert. Anwohner wollen dort Menschen beim Übertritt beobachtet haben. Der CDU-Bürgermeister der 16.000-Einwohner-Grenzstadt Guben, Fred Mahro, gibt sich seit Tagen alarmiert und fordert Grenzkontrollen - obwohl ihm die beiden Innenminister aus Land, Michael Stübgen (CDU) , und Bund, Horst Seehofer (CSU), damit entschieden widersprechen . Grenzkontrollen soll es keine geben. Aber seit der vergangenen Kommunalwahl 2019 stellt die AfD die mit Abstand stärkste Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung von Guben, mit doppelt so vielen Mandaten wie die CDU. Die Lausitz ist die wichtigste Hochburg der AfD in Brandenburg, sie ist hier eine Triebkraft, von der sich viele Politiker auch treiben lassen.

Aus der AfD ist nun zu hören, dass man während der Bundestagswahl wohl nicht so recht durchgedrungen sei mit dem Migrationsthema. Aber seither steigen die Flüchtlingszahlen weiter an. Sicherheitskreise lassen verlauten, dass eine Trendumkehr nicht abzusehen sei. Im politischen Potsdam rechnet man mit einer größeren Kampagne von AfD und rechtsextremen Initiativen wie Pegida Dresden und "Zukunft Heimat" aus dem Spreewald - zumal das Thema in Sachsen als Grenzland zu Polen gleichermaßen von der AfD betrieben wird wie in Brandenburg. Und die Mechanismen sind seit der vergangenen Flüchtlingskrise bestens eingespielt.

Bürgermeister Mahro wurde erst nach einer Stichwahl gegen AfD-Mann Daniel Münschke ins Amt gewählt. Der zog im Jahr darauf als Abgeordneter in den Landtag ein und bewarb sich zuletzt als Direktkandidat um das Bundestagsmandat für den Wahlkreis Cottbus-Spree-Neiße. Mit einer Kampagne, die bereits im September die steigende Flüchtlingszahl, die illegale Einwanderung, aber auch die Ortskräfte aus Afghanistan zum Thema hatte. Zwar landete Münschke mit 1,9 Prozentpunkten Abstand knapp hinter der SPD-Kandidatin Maja Wallstein . Das lag aber vor allem daran, dass die Linke kurz vor der Wahl auf eine Zweitstimmenkampagne umgeschwenkt hatte, und auch die Grünen auf der Straße für eine Erststimme bei der SPD-Kandidatin geworben hatten. So wurde der AfD-Mann aus Guben nur gemeinsam verhindert.

Das alles ist unabhängig von dem Versuch des "III. Wegs" zu sehen, eine illegale Bürgerwehr zu inszenieren, um die sich im Zweifel die Polizei kümmern wird. "Wir haben die Ankündigung des 'III. Wegs' im Blick und werden auf eine mögliche Aktion vorbereitet sein", hieß es bei der zuständigen Polizeidirektion Südbrandenburg auf Anfrage. Eine politische Bedeutung hat der "III. Weg" nicht, auch kein relevantes Mobilisierungspotenzial. Es könnte aber am Wochenende einigen Neonazis gelingen, sich in den sozialen Medien für eine Binnenöffentlichkeit in Szene zu setzen. Mit relevanten Gegenprotesten von links ist an der Neiße wohl nicht zu rechnen, weil sich die linke Szene längst in weitem Umfeld zu einer Großdemonstration in Leipzig verabredet hat.

Unterdessen werden in der AfD mögliche Kundgebungsszenarien zum Thema erörtert, die an verschiedenen Orten vorstellbar möglich sein könnten. Auch Guben ist als Kundgebungsort im Gespräch. Der AfD-Fraktionsvorsitzende im Brandenburger Landtag, Hans-Christoph Berndt, sagte im Gespräch mit dem rbb, dass man das Thema unbedingt in die Öffentlichkeit bringen müsse, um das Problem der illegalen Migration zu lösen. Er ist selbst Sprecher von "Zukunft Heimat" und kam über die flüchtlingsfeindlichen Proteste seines Vereins in der Lausitz auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise zur AfD und anschließend in den Landtag.