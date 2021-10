Ein 38 Jahre alter Mann ist am Samstagvormittag in Berlin-Kreuzberg infolge eines Streits niedergestochen worden. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Vier Männer seien am U-Bahnhof Prinzenstraße aus bisher noch ungeklärten Gründen in Streit geraten, hieß es.

Zeugen hatten die Polizei den Angaben zufolge alarmiert, weil das Quartett bereits zuvor in der Bahn aneinander geraten war. Nach dem Aussteigen soll dann ein 28-Jähriger dem 38-Jährigen am Oberkörper mit einem Messer verletzt haben. Er sei schwerverletzt zusammengebrochen, hieß es weiter.

Der Schwerverletzte kam laut Polizei zur Notoperation in ein Krankenhaus.