Die Forderungen des Beamtenbunds und Verdi an die Länder sind klar: Bei der Tarifrunde sollen fünf Prozent mehr Geld her, monatlich jedoch mindestens 150 Euro und im Gesundheitswesen 300 Euro Zuschlag. Die Länder treten auf die Bremse.

Kurz vor dem zweiten Treffen in der Tarifrunde für den öffentlichen Dienst der Länder am MOntag in Potsdam hat der Deutsche Beamtenbund mit Arbeitskampfmaßnahmen gedroht. "Wenn die Arbeitgeber nicht endlich vernünftig mit uns diskutieren, werden wir verstärkt streiken", sagte DBB-Chef Ulrich Silberbach der "Welt am Sonntag". Dem DBB geht es bei den Verhandlungen, die am Montag fortgesetzt werden, unter anderem um die Situation der Beschäftigten in Gesundheitsberufen.