Wie der rbb aus Verhandlungskreisen erfuhr, wurde vereinbart, dass in einem ersten Schritt mindestens 85 Prozent des TVöD-Lohns gezahlt werden. Bis 2025 soll das auf bis zu 96 Prozent anwachsen. Für viele Beschäftigte könnte das einige hundert Euro mehr im Monat bedeuten.

Offiziell wollen der Vivantes-Vorstand und die Gewerkschaft Verdi das Eckpunktepapier, auf das sie sich geeinigt haben, bei einer Pressekonferenz am Freitagmittag vorstellen. In die Gespräche war Bewegung gekommen, nachdem der frühere Brandenburger Ministerpräsident Matthias Platzeck als Moderator eingestiegen war.

Am 9. September waren Beschäftigte bei der Charité, dem Vivantes-Mutterkonzern und den Vivantes-Tochterfirmen zeitgleich in den Ausstand getreten. Als erstes endete am 7. Oktober der Streik bei der Charité, wenige Tage später dann auch bei der Vivantes-Mutter. In beiden Fällen wurde vereinbart, mehr Pflegekräfte einzustellen und für extreme Belastungen besser auszugleichen. Der Tarifvertrag für die Pflegekräfte soll zu Beginn des Jahres 2022 in Kraft treten.