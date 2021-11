Reaktion auf Koalitionsvertrag - Berliner Gynäkologin feiert die geplante Abschaffung des Abtreibungsparagrafen 219a

Fr 26.11.21 | 12:50 Uhr | Von Jenny Barke

Bild: www.imago-images.de/Christian Mang

Die Berliner Gynäkologin Bettina Gaber war die erste Ärztin, die wegen des Paragrafens zum "Werbeverbot für Abtreibung" rechtskräftig verurteilt wurde. Die Koalition will den §219a nun abschaffen. Nicht nur für Gaber eine große Erleichterung. Von Jenny Barke

Das Telefon von Frauenärztin Bettina Gaber steht am Mittwochnachmittag nicht mehr still. Im Minutentakt kommen E-Mail-Benachrichtigungen, Chat-Mitteilungen und Anrufe herein. Für sie und viele andere Frauenärzte, Beratungsstellen für Abtreibungen und nicht zuletzt für die ungewollt Schwangeren gibt es einen Grund zum Feiern: Die Ampel-Parteien haben in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, den umstrittenen Paragrafen 219a aus dem Strafgesetzbuch zu streichen - den Paragrafen, der die "Werbung für den Abbruch der Schwangerschaft" unter Strafe stellt. Gaber selbst ist wegen dieses Straftatbestands 2019 als erste Ärztin bundesweit verurteilt worden. Auf ihrer Internetseite informierte sie über den Schwangerschaftsabbruch und gab an, ihn selbst durchzuführen. Die Worte "medikamentös" und "narkosefrei" reichten zur Verurteilung. Dafür wurde sie "von den wohlbekannten selbst ernannten Lebensschützern" angezeigt, sagte sie dem rbb. Gemeinsam mit einer weiteren Ärztin wurde sie zu 2.000 Euro Geldstrafe verurteilt.

Kristina Hänel feiert mit Sekt die Abschaffung der Strafverfolgung

Mit dem neuen Koalitionsvertrag gehören diese Gerichtsverfahren nun der Vergangenheit an. In vier Absätzen schreiben die Partner SPD, Grüne und FDP, wie sie das "Selbstbestimmungsrecht von Frauen" künftig stärken wollen [spd.de/koalitionsvertrag]. Demnach sollen künftig Ärztinnen und Ärzte über Schwangerschaftsabbrüche öffentlich informieren dürfen, ohne eine Strafverfolgung befürchten zu müssen. "Das ist für alle, die mit uns gestritten und gelitten haben, eine wahnsinnige Erleichterung. Kristina Hänel rief mich auch gleich an. Sie hat nebenbei mit Sekt angestoßen", sagt Gaber.



Kristina Hänel ist wohl eine der bekanntesten Verfechterinnen der Abschaffung des Paragrafs 219a. Sie selbst kämpft sich seit vier Jahren durch die juristischen Instanzen. 2017 wurde sie erstmals wegen veröffentlichter Informationen über Schwangerschaftsabbrüche verurteilt. Es folgten langwierige Rechtstreits und weitere Klagen. Einem Urteil konnte sie auf dem Rechtsweg nicht entgehen, Hänel legte aber Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht ein. Als Reaktion auf die durch Hänel losgetretene Debatte verständigte sich die Große Koalition 2019 bereits auf einen Kompromiss - danach durften Ärztinnen wir Hänel und Gaber zumindest veröffentlichen, dass sie Abbrüche vornehmen. Das "Wie" blieb aber weiter verboten.

Zur Person dpa/Paul Zinken Die Berliner Frauenärztin Bettina Gaber war rechtskräftig verurteilt worden, weil sie auf ihrer Webseite Abtreibungen zu ihren Leistungen gezählt hat. Gegen das Urteil legte sie beim Bundesverfassungsgericht eine Beschwerde ein. -

Abtreibungsgegner für "Gehsteig-Belästigungen" bestrafen

Mit der Streichung des Paragrafen 219a ändert sich für Hänel und auch die Berliner Ärztin Gaber die Arbeit entscheidend. "Endlich sehen Frauen auf meiner Webseite auf einem Klick, wie die Abtreibung abläuft, welche Methode ich anwende", sagt Gaber. "Das ist das, was wir immer gewollt haben." Auch für die Frauen bedeute die Abschaffung des Paragrafen eine enorme Entlastung. "Ungewollt schwanger zu sein ist ohnehin schon eine schwierige, belastende Situation. Du hast Ängste, weißt gar nicht, wo du hin musst. In meinen Augen ist es sehr hilfreich für die Frauen, dass sie sich endlich informieren können." Die Streichung des Paragrafen 219a ist nicht der einzige Punkt, den die Koalition zur "reproduktiven Selbstbestimmung" auflistet. Weiterhin sollen sogenannte Gehsteig-Belästigungen von Abtreibungsgegnerinnen und Abtreibungsgegnern durch "wirksame gesetzliche Maßnahmen" einschränkt werden. Krankenkassen soll ermöglicht werden, Verhütungsmittel als Satzungsleistung zu erstatten. Und künstliche Befruchtung soll künftig unabhängig vom Familienstand finanziell unterstützt werden.

Beratungsstelle Pro Familia geht Koalitionsvertrag nicht weit genug

Sibylle Schreiber, Geschäftsführerin der Berliner Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle Pro Familia, begrüßt die angekündigte Gesetzesänderung - die Ankündigungen der Ampel-Koalitionäre im Hinblick auf die Abschaffung des Paragrafen 219a gehen ihr jedoch nicht weit genug. "Das war längst überfällig, aber die Punkte reichen uns nicht", sagt Schreiber. Im Koalitionsvertrag steht unter anderem, dass die flächendeckende Versorgung mit Beratungseinrichtungen sichergestellt werden soll. "Ich frage mich, wie der Bund das regeln will, Versorgungsleistung ist Ländersache", kritisiert sie. Auch bei einem weiteren Versprechen von SPD, Grünen und FDP bleibt Schreiber misstrauisch: Demnach soll es künftig "die Möglichkeit zu kostenfreien Schwangerschaftsabbrüchen" geben. "Die Frage bleibt am Ende: für wen?", sagt sie. "Da steht ja nicht: Das wird Kassenleistung für alle. Ich lese da Bedingungen raus." Schreiber wünscht sich, dass im Gesetz klar formuliert wird, dass alle Frauen einen Schwangerschaftsabbruch bezahlt bekommen und nicht nur die Geringverdienerinnen. "Die ganze Last der Reproduktion liegt sonst weiterhin auf den Schultern der Frauen."

Schwangerschaftsabbrüche sollen Ausbildungsstoff werden

Positiv sieht sie hingegen die Ankündigung, dass Schwangerschaftsabbrüche künftig zum Teil der ärztlichen Aus- und Weiterbildung gehören soll. "Diese Weiterbildungen wurden bisher dadurch verhindert, dass der 219a im Strafgesetzbuch gestanden hat." Und auch von der Weiterführung der Online-Beratungen verspricht sie sich einen positiven Effekt. Die gibt es nämlich erst seit der Pandemie. Zuvor waren Beratungen via Telefon und online nicht erlaubt - Bedingung für eine Abtreibung war ein Gespräch vis à vis. "Die Online-Beratung ist niedrigschwelliger. Wir haben in der Corona-Zeit so viel mehr Frauen erreicht, die sich sonst nicht getraut hätten, mit uns in Kontakt zu treten", sagt Schreiber. Gut sei, dass diese Option künftig erlaubt werde.

Wunsch nach Abschaffung des Paragrafen 218 zum Schwangerschaftsabbruch

Trotz der Erleichterung von Frauenärztin Bettina Gaber und Pro-Familia-Geschäftsführerin Sibylle Schreiber: Für ausreichend halten beide den politischen Schritt nicht. Beide fordern eine Abschaffung eines weiteren Paragrafen - §218 -, der noch immer den Schwangerschaftsabbruch unter Strafe stellt, wenn bestimmte Bedingungen vor der Abtreibung nicht erfüllt worden sind. "Im Grunde genommen begehe ich immer noch eine straffreie Straftat, solange der 218 im Strafgesetzbuch verankert ist", so Gaber. Für Schreiber ist es zumindest ein großer Schritt, dass der Koalitionsvertrag vorsieht, dass eine Expertenkommission prüfen soll, ob "Regulierungen für den Schwangerschaftsabbruch außerhalb des Strafgesetzbuches" möglich sind - also ob der Paragraf 218 nicht auch gestrichen werden könnte. "Ich setze große Hoffnung in diese Kommission. Die Frage ist nur, mit wem sie besetzt wird", sagt Schreiber. Noch sind viele Fragen offen, wie das Gesetz formuliert wird. Doch für Gaber und Schreiber steht schon jetzt fest, dass der Koalitionsvertrag für die Selbstbestimmung der ungewollt Schwangeren ein großer Befreiungsschlag ist.

Die Gesetzestexte im Strafgesetzbuch § 218 Schwangerschaftsabbruch (1) Wer eine Schwangerschaft abbricht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Handlungen, deren Wirkung vor Abschluß der Einnistung des befruchteten Eies in der Gebärmutter eintritt, gelten nicht als Schwangerschaftsabbruch im Sinne dieses Gesetzes. (...)

§ 219a Werbung für den Abbruch der Schwangerschaft Wer öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten eines Inhalts (§ 11 Absatz 3) seines Vermögensvorteils wegen oder in grob anstößiger Weise

1. eigene oder fremde Dienste zur Vornahme oder Förderung eines Schwangerschaftsabbruchs oder

2. Mittel, Gegenstände oder Verfahren, die zum Abbruch der Schwangerschaft geeignet sind, unter Hinweis auf diese Eignung

anbietet, ankündigt, anpreist oder Erklärungen solchen Inhalts bekanntgibt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(...)

