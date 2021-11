Horst Berlin Mittwoch, 24.11.2021 | 09:16 Uhr

Die (Berliner) Verwaltung muss dringend in den nächsten 3-4 Jahren zwangsdigitalisiert und Prozesse automatisiert werden (Bürgeramt, KfZ-Zulassung, Finanzamt, Rentenversicherung etc.) Es gibt genug andere Länder zum Vorbild. Dann muss hier auch keiner mehr streiken. Auch in den Kitas kann man zum Spielen wie bereits in der Altenpflege auf die Unterstützung von Robotern zurückgreifen. Also ran an die Digitalisierung und Automatisierung zur Entlastung von Verwaltung