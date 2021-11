Kommt es zu einer Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP auf Bundesebene, dann könnte Cannabis für den Verkauf an Erwachsene in lizenzierten Geschäften freigegeben werden. Das geht aus einem Papier hervor, das der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt.



Bei den Berliner Grünen stoßen diese Pläne auf Zustimmung. Für sie stehe dabei der Jugend- und Verbraucherschutz im Vordergrund, sagte die gesundheitspolitische Sprecherin der Fraktion im Abgeordnetenhaus, Catherina Pieroth, am Freitag. Auch bei Cannabis sei wichtig, "dass jeder weiß, was drin ist. Wie auch bei einer Flasche Wein." Ein größeres gesundheitliches Risiko sehe Pieroth in der Legalisierung der Droge nicht, im Gegenteil: Das Gesundheitsrisiko sei größer, wenn Cannabis weiter auf dem Schwarzmarkt gekauft werde. Illegal verkauftes Cannabis wird immer wieder mit gesundheitsschädlichen Substanzen wie Kunststoffen und Haarspray gestreckt, bestätigt der Deutsche Hanfverband.



Für Pieroth hätte die Legalisierung auch positive Folgen für den Jugendschutz. Im geregelten Verkauf könne gewährleistet werden, dass Cannabis nur an Erwachsene abgegeben werde. Außerdem würden durch die Legalisierung Gelder und Kapazitäten bei der Polizei frei, die dann anders verwendet werden könnten.