Die mögliche künftige Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP will einem Medienbericht zufolge Mieterhöhungen künftig stärker deckeln. Nach einem Bericht der Bild-Zeitung soll es Vermietern in Ballungsräumen nur noch möglich sein, die Miete um höchstens acht Prozent innerhalb von drei Jahren zu erhöhen. Bisher seien in dem Zeitraum in einem laufenden Mietverhältnis bis zu 15 Prozent erlaubt. Wo es keine Kappungsgrenze gebe, seien sogar bis zu 20 Prozent möglich. Hier diskutierten die Ampel-Parteien aktuell einen Wert von maximal zwölf Prozent, hieß es unter Berufung auf Verhandlungskreise. Den Chef des Eigentümerverbands Haus Grund, Kai Warnecke, zitierte "Bild" mit den Worten: "Die neue Regierungskoalition sollte das mietrechtliche Kleinklein der beiden Vorgängerregierungen nicht fortführen." Soziale Vermieter, die die Mieten in den letzten Jahren kaum erhöht hätten, würden bestraft. "Wer aber immer ordentlich zugelangt hat, ist von der Regelung nicht betroffen", so Warnecke.

In Berlin waren zuletzt politische Versuche von Mietbegrenzungen gescheitert. Der vom rot-rot-grünen Senat beschlossene Mietendeckel wurde am 23. Februar 2020 eingeführt und galt rückwirkend ab Juni 2019. Mit dieser Regelung waren die Mieten für Mietwohnungen, die vor dem Jahr 2013 gebaut wurden, auf fünf Jahre eingefroren worden. Im April dieses Jahres erklärte das Bundesverfassungsgericht den Mietendeckel für unzulässig und rechtswidrig.



Erst vor einer Woche hat zudem das Bundesverwaltungsgericht die in Berlin übliche Vorkaufsrechtspraxis von Grundstücken aus Gründen des Milieuschutzes weitgehend gekippt. Ein solches Vorkaufsrecht durch den Bezirk dürfe nicht auf Basis der Annahme ausgeübt werden, dass der andere Käufer die Mieter in der Zukunft mutmaßlich aus dem Gebiet verdrängen könnte, entschied das Gericht in Leipzig. Es hob damit das Urteil des Oberverwaltungsgerichts Berlin von 2019 auf und gab einer klagenden Immobiliengesellschaft recht.



Die Mieten in Berlin steigen derweil weiter an. Laut dem Portal Statista [de.statista.com] lagen die Angebotsmieten im dritten Quartal dieses Jahres bei durchschnittlich etwa 10,50 Euro pro Quadratmeter und Monat [statista.com]. Das ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zwar nur eine moderate Steigerung von 35 Cent. Im Vergleich mit dem dritten Quartal 2016 stiegen die Mieten in Berlin aber um knapp 21 Prozent.