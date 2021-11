Feier mit Steinmeier und Müller - So gedenkt Berlin und Brandenburg der Novemberpogrome vor 83 Jahren

09.11.21 | 06:31 Uhr

Die Novemberpogrome 1938 brachten das jüdische Leben in Deutschland völlig zum Erliegen und markierten den Beginn des dunkelsten Kapitels der deutschen Geschichte. In vielen Veranstaltungen wird in Berlin und Brandenburg das Erinnern daran wachgehalten.



Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will am Dienstag an der zentralen Gedenkveranstaltung der Jüdischen Gemeinde Berlin zum 83. Jahrestag der Novemberpogrome teilnehmen. Dies teilte das Bundespräsidialamt am Montag mit. Zu der Veranstaltung im Jüdischen Gemeindehaus in der Fasanenstraße werden auch Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) und Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) erwartet.



Müller: Pogrome war vom NS-Staat geplante Zerstörung

Die von den Nationalsozialisten provozierten und gesteuerten Pogrome am 9. November 1938 seien kein spontaner Ausdruck des Volkswillens gewesen, betonte Müller anlässlich des Jahrestags: "Mit staatlicher Unterstützung zerstörten organisierte Schlägertrupps, geführt von Parteimitgliedern Synagogen, Geschäfte und Wohnungen von Jüdinnen und Juden." Entrechtung und Gewalt habe es jedoch bereits zuvor gegeben. Das sei möglich gewesen, weil wesentliche Gruppen nicht rechtzeitig und laut genug für jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger eingetreten seien, mahnte der Regierende Bürgermeister. "Wir müssen deshalb jeder Form des Antisemitismus ein klares Stoppzeichen entgegensetzen."

Bürger können bei der Verlesung der Namen der Opfer mitwirken

Bereits ab 9:00 Uhr werden am Dienstag vor dem Gemeindehaus rund zwölf Stunden lang die Namen der 55.696 ermordeten Berliner Juden aus dem Gedenkbuch des Landes Berlin gelesen. Die Jüdische Gemeinde ruft Berlinerinnen und Berliner herzlich auf, sich an der von Jugendlichen betreuten Namenslesung zu beteiligen [www.jg-berlin.de]. Am Abend wird eine Simulation der ehemaligen Synagoge Fasanenstraße auf die heutige Fassade des Jüdischen Gemeindehauses projiziert. Mit Virtual-Reality-Brillen können sich Interessierte in das Innere der ehemaligen Synagoge versetzen.

Viele Veranstaltungen auch in den Bezirken

In Mitte gedenken Bezirksamt und die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern mit Kranzniederlegungen um 11:00 Uhr am Güterbahnhof Moabit und am Jüdischen Krankenhaus, um 11:45 Uhr am Denkmal Siegmundshof und um 12:30 Uhr am Levetzow-Denkmal. In Friedrichshain-Kreuzberg findet um 17:00 Uhr ein stilles Gedenken an der Synagoge am Fraenkelufer statt. Ein Ensemble aus Lehrenden der Musikschule Kreuzberg führt ein Teil des Musikstücks "Überlebensfäden" von Bardo Henning auf, welches er den letzten Zeugen von Auschwitz gewidmet hat. In Schöneberg findet um 16:30 Uhr eine öffentliche Veranstaltung mit Bezirksbürgermeisterin Angelika Schöttler am Mahnmal der ehemaligen jüdischen Synagoge statt. Mit der Verlegung von fünf Stolpersteinen erinnert der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf an die Pogromnacht. Treffpunkt der ersten Installation ist ab 9:25 Uhr in der Leibnizstraße 33. In Steglitz-Zehlendorf gedenkt die BVV und das Bezirksamt am Dienstag um 17:00 Uhr mit einer Kranzniederlegung an der Spiegelwand auf dem Hermann-Ehlers-Platz. Auch in Reinickendorf werden um 16:00 Uhr am Mahnmal für die Opfer der Gewaltherrschaft Kränze niedergelegt. Protokollarisch wird die Kranzniederlegung von der Patenkompanie des Bezirks, der 7. Kompanie des Wachbataillons beim Bundesministerium der Verteidigung, unterstützt.

Namen von vertriebenen Kindern aus Caputh werden verlesen

Auch in Brandenburg wird an vielen Orten an die Novemberpogrome erinnert. Die Gedenkveranstaltung der Landeshauptstadt Potsdam beginnt um 18 Uhr am Platz der Einheit am Standort der ehemaligen Synagoge neben der Hauptpost. Dort soll in diesem Jahr vor allem an die Mädchen und Jungen des jüdischen Landschulheimes in Caputh sowie die Lehrerinnen und Lehrern um Gertrud Feiertag, der Gründerin das Heims, erinnert werden. Schülerinnen und Schüler des Bertha-von-Suttner-Gymnasiums werden Briefe und die Namen der vertriebenen Kinder verlesen. Unterstützt werden sie von der Aktionsgruppe "Omas gegen Rechts".



Die Gedenkstätte Sachsenhausen, die Stadt Oranienburg und die jüdische und christlichen Gemeinden Oranienburgs laden um 15:00 Uhr zu einer Veranstaltung am Gedenkstein am ehemaligen jüdischen Bethaus. Dabei ist auch ein gemeinsamer Besuch des Jüdischen Friedhofs in der Kremmener Straße geplant.



Frankfurt (Oder) erinnert ab 18:00 Uhr am Synagogengedenkstein am oberen Brunnenplatz. Eine Besonderheit in diesem Jahr ist die Beleuchtung des vierten Markierungspunktes der ehemaligen Frankfurter Synagoge im Fahrbahnbereich der Karl-Marx-Straße, welcher derzeit auf Betreiben der Initiativgruppe Stolpersteine wiedereingesetzt wird.



Die Europa-Universität Viadrina begleitet den Tag mit einer eigenen Veranstaltung: "Gebrochene Traditionen? Jüdische Literatur, Philosophie und Musik im NS-Deutschland" ist der Titel der interdisziplinären Konferenz im Logensaal. Am Abend ist ab 19.30 Uhr ein Klavierkonzert mit Werken und Liedern von deutsch-jüdischen Komponisten aus der NS-Zeit geplant.

Öffentliches Leben der Juden in Deutschland kam nach der Pogromnacht zum Erliegen

Mit der Pogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 gingen die Nationalsozialisten zur offenen Gewalt gegen die jüdische Minderheit im Dritten Reich über. Es brannten Synagogen und jüdische Geschäfte, Wohnungen wurden verwüstet und jüdische Bürger misshandelt. Drei Jahre vor Beginn der systematischen Massendeportationen und nach zahlreichen rechtlichen Diskriminierungen erhielt die Verfolgung der Juden mit den Ausschreitungen einen neuen Charakter. Die Mehrzahl der Synagogen und jüdischen Gebetshäuser ging in der Pogromnacht in Flammen auf. Die offizielle Bilanz waren rund 7.500 verwüstete Geschäfte, 267 zerstörte Synagogen und Gemeindehäuser sowie 91 Tote. Wissenschaftler gehen heute davon aus, dass mehr als 1.300 Menschen getötet und mindestens 1.400 Synagogen in Deutschland und Österreich stark beschädigt oder zerstört wurden. Das öffentliche Leben der Juden in Deutschland kam nach den Pogromen völlig zum Erliegen.

