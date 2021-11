Gegen das Verbot der kurdischen Arbeiterpartei sind am Samstagnachmittag mehr als 1.000 Menschen durch Berlin gezogen. Der Protestzug führte vom Hermannplatz in Neukölln zum Oranienplatz in Kreuzberg.

Mehrere Tausend Menschen sind am Samstag durch Berlin gezogen, um gegen Polizeigewalt zu demonstrieren. Die Veranstalter fordern unter anderem eine "konsequentere Aufklärung rassistischer Vorfälle in den Reihen der Polizei".

Die Veranstalter sprachen von rund 5.000 Demonstranten, die Polizei zählte etwa 1.500 Teilnehmer. Nach Angaben der Veranstalter kam es zu einzelnen Rangeleien mit der Polizei. Die Beamten sprachen zunächst von einem weitgehend friedlichen Verlauf.

In der Türkei und in der EU wird die PKK als Terrororganisation eingestuft. In Deutschland gilt das PKK-Verbot seit 28 Jahren. Ein breites Bündnis von 50 Gruppen und Organisationen fordert die Streichung der PKK von der Terrorliste. Die Demonstration in Berlin fand im Rahmen einer bundesweiten Aktionswoche gegen das PKK-Verbot statt.