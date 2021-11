Dicke Menschen werden diskriminiert - Wie Gewicht über Erfolg und Gesundheit entscheidet

Sa 27.11.21 | 10:20 Uhr | Von Anne Kohlick

dpa/Frank Hoemann Video: Ausschnitt aus "Dick und diskriminiert" | YouTube-Reihe "Jetzt mal konkret" | mit Teresa Bücker | Bild: dpa/Frank Hoemann

Wer viel wiegt, erlebt oft Diskriminierung - etwa von Arbeitgebern oder Ärzten - mit gravierenden Folgen für Karriere und Gesundheit. Trotzdem gibt es bislang keine Gesetze gegen Gewichtsdiskriminierung. Eine engagierte Berlinerin will das ändern. Von Anne Kohlick

Im Berliner Regierungsviertel zieht Natalie Rosenke die Blicke der Passanten auf sich: Wer ist diese dicke Frau mit der Mütze? Warum steht sie vor einer Kamera? Wovon erzählt sie mit so viel Wut im Bauch? "Es geht uns darum, dass dicke Menschen frei und unkommentiert und akzeptiert leben können", sagt Natalie Rosenke. Bislang ist das keine Selbstverständlichkeit, im Gegenteil. Dafür hat die ehrenamtliche Vorsitzende der "Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung" frappierende Beispiele. "Eine Frau hat sich beworben - Führungsebene - und ihr wurde sogar per E-Mail gesagt: Das Bewerbungsgespräch war großartig, Sie sind die Frau für uns", erzählt die 44-Jährige. Aber die "körperliche Entgleisung" der Bewerberin, das sei ein Problem. Gemeint war ihr Gewicht. "Diese Frau hatte Konfektionsgröße 42 nach eigener Aussage", sagt Natalie Rosenke.

"Das muss sich ändern"

Vor Gericht versuchte die Betroffene, gegen diese Diskriminierung vorzugehen. "Sie ist daran gescheitert, dass im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz Gewicht als Kriterium nicht auftaucht", erklärt Natalie Rosenke. Zwar werden Religionszugehörigkeit, Hautfarbe oder Behinderungen darin aufgeführt als Merkmale, aufgrund derer niemand benachteiligt werden darf. Körpergewicht fehlt aber – und das, obwohl dicke Menschen Diskriminierung erleben, die viele im Berufsleben ausbremst und sogar ihre Gesundheit gefährdet. "Das muss sich ändern", sagt Natalie Rosenke, die versucht, im Bundestag und im Berliner Abgeordnetenhaus Politikerinnen und Politiker von ihrem Vorhaben zu überzeugen. "Gewichtsdiskriminierung als solche politisch anzuerkennen, ist der erste Schritt, um dagegen vorzugehen." Das Ziel ihres Vereins ist es deshalb, Körpergewicht als Kriterium ins Berliner Landesantidiskriminierungsgesetz einzubringen.

Das Klischee: Dicke seien nicht leistungsfähig

Grüne, Linke und SPD in Berlin signalisieren Unterstützung. Die Gesetzesänderung wäre "ein Signal, dass es nicht okay ist, hochgewichtige Körper negativ zu verurteilen", sagt die Aktivistin, "dass wir die Vorurteile, die es über dicke Menschen gibt, angehen müssen." Sie seien faul, undiszipliniert, nicht belastbar: Das sind Klischees, die dicken Menschen begegnen, wenn sie sich um Jobs bewerben. Bianca Jäger, die eine Kita in Neukölln leitet, erinnert sich an ein Vorstellungsgespräch, in dem ihr Gewicht sofort Thema war: "Die Chefin sagte, sie habe Bedenken, mich einzustellen. Ich könne nicht das leisten, was die schlankeren Kollegen leisten können."

Weight Pay Gap: dicke Menschen verdienen weniger

Auch Studien belegen, dass gerade dicken Frauen im Beruf weniger zugetraut wird. In einem soziologischen Experiment hat die Universität Tübingen Menschen, die Personalentscheidungen treffen, Fotos vorgelegt – verschiedene Frauen, alle in weißen T-Shirts – und dazu die Frage: Bei welcher Person denken Sie: Diese Frau hat einen prestigeträchtigen Job wie Ärztin oder Architektin? "Es ist schockierend, wie schlecht dicke Frauen bei diesem Experiment abgeschnitten haben", sagt Natalie Rosenke. "98 Prozent der Personalerinnen und Personaler haben ihnen keine prestigeträchtigen Berufe zugetraut." [biomedcentral.com | Ergebnisse der Studie auf Englisch] Das hat nicht nur Auswirkungen auf Bewerbungsverfahren. Im Schnitt verdienen dicke Menschen auch weniger Geld als dünne. "Es gibt einen Weight Pay Gap", erklärt Natalie Rosenke - für Deutschland sei der Gehaltsunterschied nach Body-Mass-Index noch nicht untersucht. Studien aus anderen OECD-Staaten schätzen die Differenz auf rund 10 Prozent. [publishing.service.gov.uk | PDF auf Englisch]

Schönheitsideale spiegeln sich im Gehalt wider

Auch hier sind dicke Frauen besonders betroffen, betont die Aktivistin: "Bei Männern war diese Abweichung, der Weight Pay Gap, gegenüber den dünnen Kollegen deutlich geringer. Dort spielt aber die Körpergröße eine sehr große Rolle." Kleine Männer verdienen im Schnitt weniger als große – ein Height Pay Gap. Auch im Gehalt spiegeln sich also geschlechtsspezifische Schönheitsideale: Männer dürfen zwar dicker sein, aber nicht klein – Frauen zwar klein sein, aber bitte schlank. Wer nicht dünn ist, dem wird unabhängig vom Geschlecht oft unterstellt, zu wenig Selbstdisziplin zu haben – darin wurzelt das Klischee des faulen Dicken. Doch die Vorstellung, dass Diäten funktionieren, ist falsch. Im Schnitt schafft es weniger als eine von 100 dicken Personen, ein sehr viel niedrigeres Gewicht zu erreichen und zu halten. [aphapublications.org | Studie aus Großbritannien]

Warum "Jetzt iss' doch mal weniger!" nichts bringt

Die Gründe dafür seien auch medizinisch, erklärt Prof. Dr. Jürgen Ordemann, der am Vivantes-Klinikum Spandau Adipositas-Patienten behandelt: "Gewichtskontrolle hat bei adipösen Menschen nichts mit Willen zu tun. Man muss bedenken, dass bei Übergewicht die Fettmasse im Körper stark erhöht ist." Diese funktioniere wie ein eigenes Organ, das selbst Hormone bilde: "Es sind diese entzündlichen Peptide wiederum, die unsere Gewichtskontrolle mitsteuern." Deshalb ist es nicht hilfreich, an die Selbstdisziplin zu appellieren und einem dicken Menschen zu sagen: Jetzt iss' doch mal weniger! "Das ist so, wie zu einem depressiven Menschen zu sagen: Sei einfach glücklich", sagt der Mediziner, "das funktioniert auch nicht." Trotzdem erleben hochgewichtige Menschen oft genau das, wenn sie zum Arzt gehen: die pauschale Aufforderung, abzunehmen – dann würden auch ihre Beschwerden verschwinden.

Thomas Koehler/ dpa 7 min Do 25.11.2021 | 19:30 | Abendschau #JETZTMALKONKRET - Dick und diskriminiert: Wie Gewicht über Erfolg und Gesundheit entscheidet Vorurteile gegenüber dicken Menschen sind sehr verbreitet. Die DAK hat das vor ein paar Jahren in einer Studie ausgewertet. Das Ergebnis: 71 Prozent der Befragten finden dicke Menschen unästhetisch und jeder Achte vermeidet sogar den Kontakt zu ihnen. Diese Haltung hat Auswirkungen auf Betroffene. Laut Weltgesundheitsorganisation gehören alle Menschen mit einem Body-Mass-Index über 30 in die Schublade: "krankhaft übergewichtig" oder auch "adipös". In Deutschland betrifft das rund ein Viertel aller Erwachsenen.

Im Gespräch: Prof. Jürgen Ordemann, Vivantes Klinikum in Spandau Beitrag von Anne Kohlick Mehr Videos aus der Reihe "Jetzt mal konkret" finden Sie auf dem YouTube-Kanal von rbb24.



"Man hat mich einfach weggeschickt"

Bianca Jäger erinnert sich an einen Arzt-Besuch Anfang des Jahres – wie sich später herausstellte, litt sie zu diesem Zeitpunkt an Covid-19: "Ich habe gesagt: Mit mir stimmt etwas nicht. Aber ich habe nur zu hören gekriegt, ich solle Diäten halten", sagt sie, "und auf meine Ernährung achten." Welche Erkrankung hinter ihren Symptomen stecken könnte – darauf habe sie niemand genauer untersucht. "Man hat mich einfach weggeschickt." Ihre Erfahrung ist kein Einzelfall. Im Schnitt verbringen Ärzte weniger Zeit mit dicken Patienten – das haben Studien belegt. Während Dünnen eher Medikamente verschrieben werden, bekommen dicke häufig nur Diäten empfohlen. [ncbi.gov | Studie auf Englisch] Solche Erfahrungen führen dazu, dass einige dicke Menschen Besuche bei Ärzten ganz vermeiden. Das ist gefährlich, denn sehr hohes Gewicht kann durchaus mit Krankheiten einhergehen. "Das geht von klassischerweise Diabetes bis zum Bluthochdruck", sagt Jürgen Ordemann, "auch Veränderungen des Herzens und der Gefäße kommen häufiger vor bei Menschen mit Adipositas." Gerade deshalb ärgert es den Arzt, wenn dicken Patienten im Gesundheitssystem "der pauschalisierende Satz begegnet: Nimmt doch erstmal ab." Diese Forderung löse Frustration und Enttäuschung aus. "Viele ziehen sich dann zurück in die Isolation, weil sie den Eindruck haben: Mir kann man sowieso nicht helfen."

"Demütigung kann einen Menschen kaputt machen"

Hinzukommen all die abschätzigen Blicke und Sprüche, die dicke Menschen abbekommen, wenn sie Lebensmittel einkaufen oder in der Öffentlichkeit essen. "Auf dem Kassenband im Supermarkt lagen Kekse, die ich für die Kinder in meiner Kita kaufen wollte", erinnert sich Bianca Jäger. "Und schon kommt die Frage: Muss das sein? Wollen Sie nicht lieber zum Apfel greifen oder zur Gurke?" Über ihre Erfahrungen als dicke Frau zu sprechen, fällt der Erzieherin nicht leicht. Bei manchen Sätzen hört man den Kloß in ihrem Hals. Jahrzehntelang kleine Gehässigkeiten, jeden Tag. Es treibt ihr die Tränen in die Augen: "Demütigung ist so was Schlimmes – das kann einen Menschen kaputt machen." In der Soziologie nennt man solche Erfahrungen Stigma. Und Stigmatisierung macht Menschen krank, an Psyche und Körper. Das passiert zum Beispiel durch das Stress-Hormon Cortisol, dessen Spiegel im Blut stigmatisierter Menschen messbar steigt. [ncbi.gov | Studie auf Englisch]

Body Positivity auf Instagram

Schlafstörungen, Bluthochdruck und Herzerkrankungen können die Folge sein. "Insgesamt ist das Stigma, das dicke Menschen erleiden, für ihre Gesundheit schädlicher als die Gesundheitsgefährdungen, die unmittelbar aus ihrem Gewicht resultieren", sagt der Soziologe und Gesundheitswissenschaftler Dr. Friedrich Schorb. Zusammen mit Natalie Rosenke engagiert er sich in der Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung, um die Vorurteile gegen dicke Menschen zu bekämpfen. In den vergangenen Jahren habe sich schon einiges getan: "Auf den Laufstegen gibt es nicht mehr ausschließlich sehr dünne Models. Body Positivity ist zu einem großen Thema geworden bei Instagram", sagt er, "aber ich wünsche mir, dass das Thema Körpergewicht noch mehr auf eine gesellschaftliche Ebene kommt, dass es Teil wird von dem, was wir unter Diversität verstehen." Für Gewichtsdiskriminierung sensibilisieren, müsse man schon in der Ausbildung bei verschiedenen Berufen, fordert der Soziologe: "in der Medizin, in der sozialen Arbeit, in der Schule bei Kindern und Jugendlichen". Dort bleibe Mobbing ein großes Thema.

Gewicht als Teil der menschlichen Vielfalt

Natalie Rosenke erinnert sich daran, dass sie schon im Kindergarten "dicke fette Arschbulette" gerufen wurde. Dafür, dass sie öffentlich Stellung bezieht gegen Gewichtsdiskriminierung, erlebt sie bis heute Anfeindungen – vor allem in Social Media. "Innerhalb meiner 44 Lebensjahre sind die Beleidigungen für dicke Menschen nicht kreativer geworden", sagt sie – und dass jeder fiese Kommentar ihr einmal mehr zeige, wie nötig ihr Engagement sei. "Ich wünsche mir, dass Leute anfangen darüber nachzudenken: Gewicht, ist das nicht Teil der menschlichen Vielfalt?"

Sendung: Abendschau, 25.11.2021, 19:30 Uhr