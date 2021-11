Berlinerinnen und Berliner sind etwas weniger anfällig für Verschwörungsmythen als die Menschen im übrigen Deutschland. Trotzdem weist rund ein Viertel der Menschen in der Hauptstadt eine Verschwörungsmentalität auf. Das geht aus der am Donnerstag veröffentlichten Umfrage Berlin-Monitor 2021 [berlin.de | Ergebnisse der Umfrage als PDF] der Universität Leipzig zu politischer Kultur in der Hauptstadt hervor.

Nach 2019 ist der Berlin-Monitor die zweite Umfrage dieser Art. Sie beschäftigt sich in der aktuellen Ausgabe mit der Ausbreitung antidemokratischer und rechtsextremer Einstellungen. So wünschen sich 23 Prozent der befragten Berliner "eine einzige starke Partei", die "die Volksgemeinschaft insgesamt verkörpert". Damit liegen sie über dem bundesweiten Vergleichswert (17 Prozent) - wie insgesamt bei der Befürwortung einer rechtsautoritären Diktatur.

Die Bewegung ist am Ende. Was aber wird aus ihren radikalisierten Anhängern? Was wird aus den Zerwürfnissen, die sie hinterlässt? Welche Fake News kommen da noch? Das Land muss nun mit dem Erbe der "Querdenker" umgehen. Von Olaf Sundermeyer

Bei allen anderen Dimensionen der rechtsextremen Einstellungen aber haben Menschen in Berlin deutlich niedrigere Werte als der Rest der deutschen Bevölkerung. Insgesamt 12 Prozent vertreten ausländerfeindliche Einstellungen, bundesweit sind es 17 Prozent. 73 Prozent sagen, sie seien mit der Demokratie alles in allem zufrieden (bundesweit 59 Prozent) und 93 Prozent finden, die Demokratie passe als Staatsform am besten zu unserer Gesellschaft.

12 Prozent der Befragten unterstützen die offen rassistische Aussage, es gebe eine "natürliche Hierarchie zwischen schwarzen und weißen Menschen". So offener antischwarzer Rassismus ist der Umfrage nach zwar nur bei einem Zehntel der Hauptstadtbewohner:innen anzutreffen. "Sehr deutlich sind aber die Hinweise auf latente Ressentiments gegen schwarze Menschen in Teilen der Bevölkerung", teilt die Universität Leipzig am Donnerstag in einer Auswertung der Umfrage mit.

Gleichzeitig sagen 89 Prozent der Befragten: "Ob Schwarz oder Weiß, das macht doch keinen Unterschied." 42 Prozent der Befragten gaben an, selbst Erfahrungen mit Diskriminierungen gemacht zu haben; vor zwei Jahren waren das noch 57 Prozent. Vor allem ging es um Diskriminierungen wegen des Geschlechts, der Herkunft, der wirtschaftlichen Lage oder einer Behinderung. Wegen Religion (4 Prozent) oder Hautfarbe (3 Prozent) fühlten sich nur wenige diskriminiert.