Bezirk verhandelt mit neuem Eigentümer - 50 Mietparteien im Neuköllner Schillerkiez bangen um ihre Wohnungen

03.11.21 | 19:03 Uhr

Gleich drei benachbarte Wohnhäuser in der Weise- und Kienitzer Straße haben seit August einen neuen Eigentümer. Die Bewohner befürchten, aus ihrem noch bezahlbaren Wohnraum verdrängt zu werden. Sie hoffen auf den Bezirk. Von Frank Preiss

Es herrscht wieder Unruhe unter Mieterinnen und Mietern im Neuköllner Schillerkiez. Diesmal sorgen sich 50 Mietparteien in drei benachbarten Häusern um die Zukunft ihrer Wohnungen. Der Immobilienfond ZBI aus dem fränkischen Erlangen hat die Häuser in der Weisestraße 43 und 44 sowie Kienitzer Straße 105 gekauft, für 3.012 Euro pro Quadratmeter, wie das Unternehmen auf seiner Internetseite [zbi.de] mitteilt.



Seit August weiß das die Mieterschaft, der Bezirk Neukölln hat sie vom bevorstehenden Eigentümerwechsel unterrichtet und zugleich auf die Möglichkeit des bezirklichen Vorkaufsrechts hingewiesen. Lässt sich der neue Eigentümer nicht auf eine Abwendungsvereinbarung ein, die sozialverträgliche Regeln für die Bewirtschaftung der Immobilie festlegt, dann kann der Bezirk die Immobilien an einen Dritten weiterverkaufen - denn alle drei Häuser liegen in einem Milieuschutzgebiet.

Bauliche Veränderungen im Kiez führen zu Misstrauen

"Wir sind trotz dieser Möglichkeit total im Ungewissen und machen uns große Sorgen", berichtet eine Aktivistin der Mieterinitiative "WeiseEckeKienitzer" im Gespräch mit rbb|24. Namentlich will sie nicht genannt werden.



Seit sechs Jahren wohnt die Frau in der Weisestraße 44, seit 13 Jahren im Kiez. "Die Atmosphäre hier hat sich in den letzten Jahren sehr verändert", sagt sie. Schon häufiger habe man Architekten vor den Häusern beim Fotografieren beobachtet. "Die haben sich rausgeredet, sie würden nur Fotos für ein Studentenprojekt machen", erzählt die Mieterin. In Wahrheit seien sie wohl nur die Vorboten von großen Plänen, die die ZBI-Gruppe für die drei Häuser verfolge, vermutet die Mieterinitiative. Welche das sein könnten, hat die Initiative schon vor Wochen per Mail von der ZBI-Gruppe erfahren wollen. Doch laut Initiative kam nie eine Antwort.



Bewohnerinnen und Bewohner protestieren am 28. Oktober vor ihren Häusern.

Das Misstrauen und der Unmut kommen nicht von ungefähr, die 50 Mietparteien der drei verkauften Häuser verweisen auf viele negative Erfahrungen aus ihrem unmittelbaren Umfeld. "Unsere Nachbarhäuser in der Weisestraße 41 und 42 wurden auch verkauft und werden in ein paar Jahren in Eigentumswohnungen umgewandelt. Wenn wir hier in den Straßen nach oben schauen, sehen wir ein neues Dachgeschoss nach dem anderen, das auf die Häuser gebaut wird. Einige Wohnungen in unseren Häusern sind sanierungsbedürftig. Wir befürchten, dass hier großangelegte Modernisierungen durchgeführt werden, die sich dann natürlich auch auf die Mietpreise auswirken werden", berichtet die Aktivistin der Mieterinitiative.

Sorge um Kieztreffpunkt

"Manche von uns leben schon seit über 44 Jahren hier. Die Mieterschaft ist bunt gemischt, international und solidarisch", sagt sie weiter. Man sorge sich besonders um jene, die einen möglichen Umzug weder altersbedingt noch finanziell schaffen würden. Und auch der Späti "Bäckerei Orange", der seit über 25 Jahren "ein wichtiger Knotenpunkt in der Nachbarschaft und als Gewerbe" sei, sei in seiner Existenz bedroht. Der kleine Laden sei der letzte Ort, an dem sich die Menschen im Kiez treffen könnten, auch zu Weihnachten und anderen Festen. "Sonst gibt’s hier nur noch feine Restaurants", beklagt die Mieterin.

Einer der wenigen Kieztreffpunkte: Der Späti "Orange Bäckerei"

Studie hat sich mit der ZBI-Gruppe beschäftigt

Mit ihren Befürchtungen und Sorgen hat sich die Anwohnerinitiative auch schon an Christoph Trautvetter gewandt. Für die Rosa-Luxemburg-Stiftung hat der Wissenschaftler im November 2020 eine Studie herausgegeben, die einen Überblick darüber verschafft, wem genau die Berliner Wohnimmobilien gehören.



In der Studie "Wem gehört die Stadt?" [wemgehoertdiestadt.de] taucht auch die Erlanger ZBI-Gruppe auf. "Die ZBI-Gruppe realisiert Fonds für private Anleger und institutionelle Investoren aus Deutschland, darunter Versicherungen und Vorsorgewerke. Dahinter steckt also nicht der internationale Finanzmarkt wie bei Blackstone, auch die Renditeerwartungen sind bei ZBI deutlich geringer. Während Blackstone eine Größenordnung von 15 Prozent anpeilt, sind es bei der ZBI-Gruppe zwischen fünf und acht Prozent", erklärt Trautvetter im Gespräch mit rbb|24. Die ZBI-Gruppe sei also "etwas lokaler und bescheidener" als Unternehmen wie Blackstone.

Entwarnung für die Mieterschaft könne da aber trotzdem nicht gegeben werden, schränkt Trautvetter ein. Denn ausschlaggebend sei, wer genau die Häuser gekauft hat. Konkret habe nach Trautvetters Informationen die "ZBI Zentral Boden Immobilien GmbH & Co. WohnWert 1 geschlossene Investmentkommanditgesellschaft" die drei Häuser in Neukölln erworben. Die Anteile der GmbH gehören mehreren hundert Privatinvestoren, darunter auch viele Kleinanleger. Das macht es für Mieter, die sich wehren wollen, schwieriger, denn, so Trautvetter: "Dieses Konstrukt erschwert die Rechenschaft bzw. verlängert die Rechenschaftskette."



Würde zum Beispiel eine einzige Versicherung die Fonds des ZBI-Unternehmens halten, wäre es für die Mieter einfacher, gegen Mietpreissteigerungen oder Entmietungen vorzugehen - "weil dann die Rechenschaftskette nicht so lang wäre", erklärt Trautvetter.

Stiller Protest vor den betroffenen Häusern.

ZBI strebt "langfristiges Verhältnis" zur Mieterschaft an

Von der ZBI-Gruppe heißt es derweil auf rbb|24-Anfrage, ihr gehe es bei dem Erwerb der drei Häuser um Nachhaltigkeit, auch im Verhältnis mit den Mietern: "Beim Wechsel der Eigentümer von Mietwohnungen kommt es in der jüngeren Vergangenheit häufiger zu Befürchtungen, wie Sie sie schildern. Sie sind auch Ausdruck einer grundsätzlichen Stimmungslage im Land Berlin. Die ZBI Gruppe strebt für die Objekte ihrer Fonds jedoch ein nachhaltiges Investment an, dazu gehört auch ein langfristiges Verhältnis zur bestehenden Mieterschaft", teilte ZBI-Sprecherin Marie Gonther mit. Auf Fragen zu konkreten Plänen für die Häuser und den Späti sowie zu Gesprächen mit dem Bezirk Neukölln ging sie nicht ein.



"Weise16Bleibt" erreichte Abwendungsvereinbarung

In der Neuköllner Weisestraße ist nicht erst seit der Räumung der Kiezkneipe "Syndikat" im Spätsommer 2020 die Sorge vor Verdrängung groß. Auch die Bewohner des Mietshauses in der Weisestraße 16 machten ihrem Unmut über den bevorstehenden Verkauf auf Twitter Luft, letztlich unterschrieb der neue Eigentümer eine Abwendungsvereinbarung. "Wir im Haus sehen das als Erfolg", twitterte die Initiative "Weise16Bleibt".



Unzufriedenheit im Rollbergkiez

Auch im benachbarten Rollbergkiez, in der Kienitzer Straße 16, erreichten die Bewohner, dass die neue Eigentümerin erst in der vergangenen Woche eine Abwendungsvereinbarung mit dem Bezirk Neukölln unterzeichnete. "Wir sind uns allerdings unsicher, ob diese genügend Schutz bietet", sagt Marko Northe, einer der Aktivisten der Mietergruppe Kienitzer16, im Gespräch mit rbb|24.



Die in der Abwendungsvereinbarung angedachten Vertragsstrafen würden für die neue Eigentümerin wohl kaum ins Gewicht fallen, meint Northe, der mit seiner Frau seit 13 Jahren in dem Altbau wohnt. "Gekauft hat das Haus eine vermögende Frau, als Geldanlage für ihre Tochter. Die nächsten Jahre sind wir relativ sicher, aber wir bezweifeln, dass sie das Haus dann nicht doch luxussanieren und entmieten will", meint Northe.

Bezirk verhandelt mit der ZBI-Gruppe

Derweil ist noch unklar, ob die ZBI-Gruppe letztlich tatsächlich die neue Eigentümerin der drei Häuser in der Weise- und Kienitzstraße im Schillerkiez bleiben wird. Der Bezirk Neukölln prüft sein Vorkaufsrecht, sucht einen Dritten als Käufer und verhandelt gleichzeitig mit der ZBI-Gruppe über eine Abwendungsvereinbarung, wie Christopher Dathe, Sprecher des Neuköllner Stadtrats für Stadtentwicklung, auf rbb|24-Anfrage mitteilt.



Derzeit "liegt noch nichts auf dem Tisch. Wir haben dem Käufer eine Muster-Abwendungsvereinbarung zukommen lassen, er hat sich dazu geäußert, und jetzt gibt es noch Gesprächsbedarf". Wann es zu einer Entscheidung kommen könnte, sei offen. "Möglicherweise kann das bis zum letztmöglichen Tag, dem 9. November, dauern", so Dathe.