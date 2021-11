RON Sonntag, 28.11.2021 | 19:48 Uhr

Ich empfehle den Weltspiegel in der ard vom 28.11., 19:20 (auch in der Mediathek). Dort wird gerade objektiv über Polen, Litauen und Griechenland sowie Calais wahrheitsgemäß berichtet.

Flüchtlinge die in Deutschland angekommen sind berichten über ihren Weg und darüber, dass Soldaten in Belarus sie an die Grenze geprügelt haben "entweder geht ihr jetzt weiter oder sterbt hier, zurück lassen wir euch nicht".