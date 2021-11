Mit einer Zeremonie an der Bernauer Straße hat Berlin am Dienstag an den Mauerfall vor 32 Jahren erinnert. Am ehemaligen Todesstreifen wurden Kerzen entzündet, um der friedlichen Revolution in der DDR 1989, aber auch der für viele schwierigen Wendezeit zu gedenken. Die Bundesbeauftragte für die Opfer der SED-Diktatur, Evelyn Zupke, nutzte das historische Datum, um mehr Hilfen für die in der DDR politisch Verfolgten zu fordern.

Zupke pocht auf einen bundesweiten Härtefallfonds zur Unterstützung der politisch Verfolgten in der ehemaligen DDR. Anlässlich der Übergabe ihres ersten Berichts an den Bundestag sagte sie am Dienstag in Berlin, ein solcher Fonds solle jene Menschen unterstützen, die in konkrete wirtschaftliche Not geraten und bedürftig seien.