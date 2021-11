Im Öffentlichen Dienst in Berlin werden die Streiks am Donnerstag fortgesetzt. Betroffen sind unter anderem die Freie Universität und mehrere Bibliotheken in der Stadt. Die Gewerkschaft fordert unter anderem 5 Prozent mehr Geld. Erst am Mittwoch gab es in Berlin Warnstreiks in Bürger- und Ordnungsämtern, bei der Polizei und bei angestellten Lehrern und Erziehern.