Berliner Beschäftigte des öffentlichen Dienstes planen am Mittwoch einen weiteren Warnstreik . Gewerkschaften haben Angestellte der Bürger- und Ordnungsämter und der Polizei sowie angestellte Lehrkräfte, Erzieher, Erzieherinnen und Hochschulbeschäftigte aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Sie wollen so in der laufenden Tarifrunde Druck auf die Arbeitgeber machen.

Die TdL wies die Forderungen bisher als unrealistisch zurück. Ende November soll weiterverhandelt werden. Bis dahin sind bundesweit weitere Warnstreiks im öffentlichen Dienst zu erwarten.

In Berlin hatten bereits am Dienstag Erzieherinnen und Erzieher in öffentlichen Kitas sowie Mitarbeiter in acht Bezirksämtern und an Schulen die Arbeit niedergelegt. Wie viele Angestellte dem Aufruf nachkamen, konnte die Gewerkschaft Verdi nicht genau sagen. An einer Demonstration am Vormittag vom Berliner Dom zum Brandenburger Tor nahmen laut Verdi rund tausend streikende Menschen teil.

In der vergangenen Woche waren angestellte Lehrer und Erzieher in den Ausstand getreten. Lehrer, die nicht angestellt, sondern verbeamtet sind, dürfen dagegen nicht streiken. Das gilt auch für Beamte in der Verwaltung.