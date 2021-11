Auch wenn es in diesem Jahr häufiger geregnet hat als im Vorjahr, geht es den Berliner Wäldern nach wie vor schlecht. Der aktuelle Waldzustandsbericht für die Hauptstadt zeigt: Die Bäume sind so krank wie seit 1991 nicht mehr.

Trotz mehr Niederschlägen in diesem Jahr befindet sich der Berliner Wald weiterhin in einem kritischen Zustand. Das geht aus dem aktuellen Waldzustandsbericht 2021 hervor, den die Berliner Umweltsenatorin Regine Günther (Grüne) am Montag vorgestellt hat. Von Entwarnung könne trotz der ergiebigeren Regenfälle keine Rede sein, betonte sie. Der Zustand der Berliner Forsten sei auf ähnlich schlechtem Niveau wie im Vorjahr.



Klassifiziert wird der Zustand des Waldes in drei Kategorien, nämlich ohne Schäden, Warnstufe (geringe Schäden) und deutliche Schäden. Laut Waldzustandsbericht ging der Bestand an Wäldern ohne Schäden von sieben Prozent im Jahre 2020 auf sechs Prozent in diesem Jahr zurück. Das ist der bisher geringste Anteil gesunder Bäume seit Beginn der Erhebungen zum Waldzustand im Jahr 1991.



Der Anteil von Wäldern mit der Kategorie "Warnstufe" stieg demnach gegenüber dem Vorjahr von 57 auf 60 Prozent. Deutliche Schäden wiesen nun 34 Prozent statt zuvor 36 Prozent auf.