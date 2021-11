Wirtschaftssenatorin Ramona Pop steht für einen Senatsposten in der künftigen Regierung Berlins nicht zur Verfügung. Es sei Zeit ein neues Kapitel in ihrem Leben aufschlagen. Was sie damit genau meint, verriet sie aber nicht.

Berlins Wirtschaftssenatorin Ramona Pop hat ihren Rückzug aus der Landespolitik angekündigt. Sie habe ihrer Partei mitgeteilt, dass sie nicht erneut für einen Senatsposten zur Verfügung stehe, teilte die Grünen-Politikerin am Mittwochvormittag mit.



Nach 20 Jahren in der Landespolitik sei es an der Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen, so die 44-Jährige. Auf die Frage, ob sie sich völlig aus der Politik zurückziehe oder etwa in der Bundespolitik neue Aufgaben übernehme, reagierte sie ausweichend: "Schauen wir mal."