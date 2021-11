Richtungsstreit in Brandenburg - Die AfD zersplittert in Kreistagen

Bei der Bundestagswahl wurde die AfD in Brandenburg zweitstärkste Kraft – auch in den Kommunen ist sie eine feste Größe. Doch in vielen Kreistagen ist die Partei längst nicht mehr in der Stärke vertreten, in der sie vor zwei Jahren eingezogen ist. Von Amelie Ernst

Neben sechs AfD-Abgeordneten sitzen die fraktionslosen Ex-AfD-Abgeordneten: Nicht zum ersten Mal müssen sich die Mitglieder des Kreistags Dahme-Spreewald an eine neue Sitzordnung gewöhnen. Vier Abgeordnete haben die Fraktion zuletzt verlassen oder wurden ausgeschlossen. So wie Rainer Schamberger. Der ehemalige AfD-Fraktionschef hatte kürzlich zugegeben, unter falscher, ukrainischer Identität Führungen in der Gedenkstätte Hohenschönhausen geleitet zu haben. Er habe sich undercover über die Sichtweisen der BesucherInnen informieren wollen, so Schamberger später. Schamberger sei auch für ihn der Grund gewesen, aus der Fraktion auszutreten, sagt Kreistagsmitglied Vincent Fuchs. "Es waren interfraktionelle Gründe. Es gab ja auch die Diskussion in den Medien um Schamberger." AfD-Mitglied aber wolle er bleiben, so Fuchs.

Auch Kalbitz' Wahlkreisbüroleiter in der Fraktion

Neuer Fraktionschef im Kreistag ist nun Benjamin Filter. Filter bezeichnet sich als Patriot, wirbt für Grenzschließungen und hatte für Schlagzeilen gesorgt, weil er jeder deutschen Familie zu einem Eigenheim verhelfen wollte, mit seinem Projekt "Aufbauhäuser für Deutschland", kurz AfD. Filter holte umgehend den bisher fraktionslosen Jan Schenk in die Kreistagsfraktion. Eine umstrittene Personalie, auch innerhalb der AfD. Denn Schenk ist Leiter des Wahlkreisbüros von Rechtsaußen Andreas Kalbitz – und mehrfach vorbestraft. "Ein ganz normaler Vorgang", findet Filter. Man habe mit Schenk einfach nur ein AfD-Parteimitglied in die Fraktion aufgenommen. Geld für Migrationssozialarbeit streichen, keine weiteren Geflüchteten aufnehmen - inhaltlich setzen Filter und die verbliebenen AfD-Fraktionäre im Kreistag vor allem auf ein Thema. "Wir sehen es eher so, dass Brandenburg nicht unbedingt vielfältiger werden muss, sondern vielleicht auch wieder etwas deutscher", ruft Filter den anderen Kreistagsmitgliedern in der Debatte zu.

Es geht fast nur um Migration

Linken-Fraktionschef Stefan Ludwig kennt das – die AfD kümmere sich auch im Kreistag fast nur um das Thema Migration, wenn sie nicht gerade mit sich selbst beschäftigt sei, sagt Ludwig. "Planlos und inhaltslos. Wenn mal Anfragen oder Anträge gestellt werden, geht es darum, MigrantInnen und andere Minderheiten schlechtzumachen." Und auch die Arbeit des einzigen AfD-Ausschussvorsitzenden sei schon mehrfach von den anderen Ausschussmitgliedern kritisiert worden – weil keine inhaltlichen Akzente gesetzt würden, so der Linken-Politiker. Ähnlich deutlich fällt die Analyse der politischen Konkurrenz im Kreistag Barnim aus: Auch dort hat sich die AfD in zwei Fraktionen gespalten – drei Abgeordnete vertreten nun die "AfD-Fraktion Barnim" und fünf weitere die Fraktion "Alternative für Deutschland - Die Konservativen".

Das ist ein Sammelbecken von vielen Leuten, die unzufrieden waren. Es ist natürlich schwierig, die alle unter einen Hut zu bringen. Da sehe ich das Problem. AfD-Kreischef Jean-René Adam

Inhaltliche Arbeit ist kaum zu erkennen

Das Verhältnis der beiden AfD-Fraktionen ist geprägt von persönlichen Fehden; inhaltliche Arbeit kann Péter Vida von BVB/Freie Wähler bei den beiden AfD-Fraktionen kaum erkennen. "Bevor sie sich gespalten haben, gab es gar keine Anträge. Und seitdem sie sich gespalten haben, versuchen sie, sich gegenseitig zu überbieten und zu kritisieren. Damit machen sie sich selbst lächerlich." Außerdem müsse sich der Kreistag dank der AfD-Fraktionen nun regelmäßig mit mangelhaften Anträgen befassen, für die er inhaltlich gar nicht zuständig sei, so Vida. Fraktionsspaltungen oder -abspaltungen sorgen dafür, dass die AfD in Kreistagen wie im Barnim, in Dahme-Spreewald und in Ostprignitz-Ruppin strukturell an Gewicht verliert: Auch in der Prignitz sind es nun nicht mehr sechs AfD-Abgeordnete im Kreistag, sondern nur noch drei. Auch hier ist nach außen vor allem von persönlichen Zerwürfnissen die Rede. Doch es sei auch um die inhaltliche Ausrichtung gegangen, sagt AfD-Kreischef Jean-René Adam. Die abgespaltene Fraktion, die sich nun "Bürgerstimme für die Prignitz" (BfP) nennt, habe eher dem "rechten Lager" nahegestanden, so Adam. Sich und seine beiden Mitstreiter verortet der Transportunternehmer im "bürgerlich-konservativen Lager". Die Aufspaltung der Kreistagsfraktion ärgert Adam auch deshalb, weil seiner Fraktion nun wichtige Sitze in den Fachausschüssen fehlen: "Wir können noch hingehen, haben aber kein Stimmrecht mehr."

Hinter den Kulissen wird um die Vorherrschaft gerungen

Doch woran liegt es, dass gerade die AfD-Fraktionen in den Kommunen so instabil sind? Es geht eben nicht nur um Persönliches - ganz offensichtlich ringen hinter den Kulissen Radikale, Liberale und Bürgerlich-Konservative um die Vorherrschaft. Kreischef Jean-René Adam verweist auf die Ursprünge der AfD: "Das ist ein Sammelbecken von vielen Leuten, die unzufrieden waren. Es ist natürlich schwierig, die alle unter einen Hut zu bringen. Da sehe ich das Problem."

